Цапли, белухи и бабочки: лучшие фотографии дикой природы

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Фотопремия Nature's Best Photography Awards отбирает самые красивые фотографии дикой природы с 1995 года. На днях жюри премии огласило список победителей 2024 года — их выбрали среди 25 тысяч снимков, присланных со всего мира.
Главный приз этого года получил Мангеш Ратнакар Десаи из Индии за снимок двух дерущихся бенгальских тигров. По словам фотографа, на снимке изображены детеныш и мать, которая учит его, как правильно охранять территорию.
Посмотреть остальных победителей во всех категориях и почитать о них можно в нашей галерее, а полный список номинантов — на сайте премии.
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