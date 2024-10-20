Лучшее от природы. Эксперт назвала 6 продуктов, полезных для зубов

Для того, чтобы зубы и десны были здоровыми и крепкими, очень важен правильный рацион. Какой? Об этом aif.ru рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди.
Самыми полезными для полости рта считаются следующие продукты:
Кунжут
Его семена не только вкусны, но и очень полезны, так как содержат большое количество кальция, который без труда усваивается пищеварительной системой. А кальций — основной материал, из которого состоят зубы. Эксперт советует добавлять кунжут во всевозможные салаты. Маслянистые зернышки придают блюдам изысканность и восточный колорит, и признаны отличным ингредиентом для укрепления твердых тканей зубов;
Зеленый чай
Этот популярный напиток не только бодрит и утоляет жажду, но и обладает заметным лечебным эффектом, поскольку в чайных листьях много фтора, который является мощным бактерицидным средством, предотвращает развитие воспалений, служит для профилактики разрушительных процессов в зубных тканях. Кроме того, зеленый чай имеет мочегонное действие, ускоряет кровообращение, стимулирует быстрый вывод токсинов из тканей;
Орехи
Для укрепления зубов специалисты рекомендуют разные сорта орехов, но для жителей европейской части России рекомендуется употребление кедровых. В них содержится наибольшее количество витамина D и кальция. Поэтому плоды кедра незаменимы для профилактики проблем с эмалью зубов. Всего 50 граммов продукта в день обеспечат оздоровительный эффект, и при этом не навредят фигуре.
Какао и продукты из него
Какао в чистом виде — бесценный источник магния, также незаменимого для укрепления тканей зубов. Продукт уничтожает колонии бактерий Streptococcus mutans, которые провоцируют кариес и разрушение эмали. Помимо этого, какао сокращает количество вредной микрофлоры на слизистых и деснах, предотвращая болезни пародонта. К тому же какао снижает тягу к сладкому и очень полезен для всего организма. Одно важное добавление — в какао-продуктах не должно быть сахара, иначе польза нивелируется. Поэтому между молочным и горьким шоколадом уверенно выбираете второе;
Ценные сорта жирной рыбы
Блюда из лосося, форели, тунца, скумбрии, трески имеют в составе витамин D, который всегда в дефиците у жителей северных регионов. Ведь он вырабатывается организмом только на солнце, которого в средней полосе недостаточно.
Введение в рацион жирных сортов рыбы поможет избежать ослабления эмали и возникновения кариозных процессов. Рыбные блюда — источник кислоты Омега-3, которая препятствует болезням десен, предотвращает подвижность зубов и их выпадение.
Листовая зелень
Стоматологи активно рекомендуют своим пациентам есть больше зелени, особенно петрушки и сельдерея. В них содержится немало кальция и прочих полезных минералов. Современные научные источники сообщают, что в составе листовых культур имеются также пребиотики, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. В регионах, где люди едят мало твердой пищи, зелень обязательно должна присутствовать в рационе. Комбинация зелени и сыра в блюдах обеспечивает получение необходимой суточной нормы кальция.
«Чтобы скорректировать питание в соответствии с индивидуальными потребностями, не стоит действовать наугад. При выборе народных средств важно воспользоваться советами профессионала. Только тогда вы сможете избежать рисков, связанных с самолечением, и укрепить свои зубы», — говорит Егана Маруфиди.