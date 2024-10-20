Лучшее от природы. Эксперт назвала 6 продуктов, полезных для зубов

Какао в чистом виде — бесценный источник магния, также незаменимого для укрепления тканей зубов. Продукт уничтожает колонии бактерий Streptococcus mutans, которые провоцируют кариес и разрушение эмали. Помимо этого, какао сокращает количество вредной микрофлоры на слизистых и деснах, предотвращая болезни пародонта. К тому же какао снижает тягу к сладкому и очень полезен для всего организма. Одно важное добавление — в какао-продуктах не должно быть сахара, иначе польза нивелируется. Поэтому между молочным и горьким шоколадом уверенно выбираете второе;