«Лучшее изобретение зумеров»: как монастыринг заменил молодым людям психотерапию

Трудотерапия
По словам клинического психолога Маргариты Алексеевой, если монастыринг изобрели зумеры, то это лучшее, что они могли сделать. Простые бытовые обязанности могут помочь человеку выбраться из депрессии и избавиться от тревоги.
— В современном обществе очень много молодых людей с психологическими проблемами. Монастыринг действительно поможет избавиться от депрессивного и тревожного состояния, от апатичных настроений, потому что в монастырях много бытовой работы. Это можно назвать своеобразной трудотерапией. Она хорошо помогает выводить человека из психоза, состояния полной оторванности от реальности, когда человек убегает в свои беспокойные или гнетущие мысли при депрессивном состоянии. Ничего не может быть лучше, чтобы вернуть контакт с реальностью, как простые бытовые обязанности, работа руками, — рассказала она.
Эксперт отметила, что полный отказ от цифровых технологий, таких как интернет, социальные сети, телевизор, а также отдых от новостной повестки поможет человеку отключиться от бесконечного потока информационного шума, который многократно усиливает тревожный фон.
— В монастыре человек погружается в бытовую рутину, которая очень хорошо помогает от депрессивно-тревожных состояний. Когда мозг знает четкий распорядок дня, он испытывает состояние полного спокойствия и умиротворения. А как известно, в монастыре очень жесткий режим дня: ранние подъемы, церковные службы, работа руками, — сообщила Алексеева.
Кроме того, церковные службы так же работают, как поддерживающая психотерапия.
— Это похоже на работу с психологом. Священники не высказывают свое мнение по поводу поступков, которые рассказывают прихожане. Молитва и служба в монастыре могут помочь человеку найти успокоение и ресурсы для восстановления психики. Поэтому монастыринг действительно может принести максимальную пользу, заменить психотерапию, — считает собеседница «ВМ».
По ее мнению, жизнь в монастыре не может нанести вред человеку. Однако если рассматривать монастыринг как развлечение, то можно не получить от него эффекта.
— Если человек будет ездить в монастыри, как на курорт, то никакого психотерапевтического эффекта не будет. Важно отнестись к этому серьезно, тогда это точно поможет, — заверила Алексеева.
По мнению врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, в ряде случаев жизнь в монастыре может иметь положительный смысл и лечебное значение.
— Если у человека есть искреннее желание, мотивация сменить обстановку, если он тяготеет к подобному образу жизни, готов соблюдать определенный уклад, дисциплину и имеет правильный настрой, это может помочь ему выйти из невроза, справиться с тревожностью, депрессией, переосмыслить свой образ жизни, достичь внутреннего спокойствия, заняться самоанализом. Однако это возможно при условии, что человек сам искренне готов жить в монастыре и соблюдать определенные правила, — рассказал он.
Когда монастыринг бессилен
Психиатр отметил, что если человек не готов жить в достаточно суровых условиях монастыря, тогда этой помощи ему может быть недостаточно и у него не хватит терпения, сил, мотивации резко изменить свой образ жизни.
— Важно понимать, что реальная помощь от жизни в монастыре зависит от степени выраженности психического расстройства человека. Если у него тяжелая клиническая депрессия или другое тяжелое психическое расстройство, тогда это будет либо малоэффективно, либо эффект будет временный и состояние может еще больше усугубиться, — говорит Вилков.
Самое главное — это настрой человека, его мотивация, искреннее желание быть в этих условиях, приносить пользу окружающим, соблюдать дисциплину и заняться самопознанием, самоанализом или постепенно идти в понимание себя, выбирать религиозный путь саморазвития, подытожил специалист.
Мнение священника
Как рассказал священник Николай Савченко, монастыри — это полезная и положительная традиция. И придумали то, что сегодня называется модным словом монастыринг, еще очень много лет назад.
— Во-первых, это всегда было в истории России в виде русской традиции. Люди ездили в монастыри, оставались в них волонтерами, работали, трудились и помогали. Кто-то потом из них становился монахом или просто жил в монастыре, а потом возвращался в мирскую жизнь, — рассказал он.
Однако после Революции традиция в России прервалась, но продолжилась у других народов, которые близки нам, например, у греков, румынов и сербов, отметил эксперт.
—Такая же традиция есть у католиков, которые приезжают и живут в монастырях. Это тоже довольно сильно распространено. То что у нас это не не имеет большой популярности — это исключение, а не правило. Это произошло, потому что в СССР были закрыты практически все монастыри, а те, что остались, находились под давлением ограничений. Именно поэтому данная традиция у нас прервалась, в связи с чем сейчас она кажется чем-то новым. Если взять католические страны, где есть монастыри, там это совершенно обыденное, широко распространенное явление, — сообщил Савченко.
Кроме того, в русской эмиграции это тоже продолжилось. Русские эмигранты после революции покинули Россию, расселились, жили в Европе, Америке, где основали новые монастыри, в которые они приезжали с паломничествами, организовывались семинарии, молодежные лагеря, объяснил священник.
— Монахи, как правило, этому способствовали, ведь задачами монастыря, помимо удаления от мира, является также воспитание приезжающих туда людей, желающих получить духовное кормление, в связи с чем в монастырях это поощрялось. Поэтому хорошо, что сейчас это возвращается к нам и этому нужно всячески содействовать и это поощрять, — заключил специалист.