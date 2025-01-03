«Лучшее изобретение зумеров»: как монастыринг заменил молодым людям психотерапию

—Такая же традиция есть у католиков, которые приезжают и живут в монастырях. Это тоже довольно сильно распространено. То что у нас это не не имеет большой популярности — это исключение, а не правило. Это произошло, потому что в СССР были закрыты практически все монастыри, а те, что остались, находились под давлением ограничений. Именно поэтому данная традиция у нас прервалась, в связи с чем сейчас она кажется чем-то новым. Если взять католические страны, где есть монастыри, там это совершенно обыденное, широко распространенное явление, — сообщил Савченко.