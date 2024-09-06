Лучше не болеть. Врач развеял 4 устойчивых мифа про ветрянку

Ветрянка, наверное, самое частое инфекционное заболевание. Соответственно, наши бабушки, мамы, да и мы сами знаем о ней все. Или нет? Мифы о ветрянке для aif.ru развеял главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к.м.н Алексей Ртищев.
Миф 1. Проще переболеть, чем делать прививку
Любая болезнь — это прежде всего болезнь, вызывающая в той или иной степени страдания и повреждения в организме. Действительно, большинство детей переносят ветряную оспу достаточно легко и гладко. Очень высокий риск тяжелого течения характерен прежде всего для тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания, сопровождающиеся угнетением иммунитета.
Наиболее частое осложнение — гнойные инфекции кожи, иногда тяжелые, вследствие инфицирования бактериями элементов сыпи. Другое характерное осложнение — поражение головного мозга. Это могут быть очень тяжелые энцефалиты в острый период, но чаще встречается поражение мозжечка в поздние сроки болезни. Воспаление мозжечка может развиться и при изначально легком течении, в период выздоровления, когда ребенок чувствует себя уже лучше. К сожалению, сегодня хорошо известен и еще один вариант поражения центральной нервной системы при ветряной оспе — так называемая ветряночная артериопатия. Это поражение сосудов мозга, способное проявиться уже спустя несколько месяцев в виде развития инсульта у ребенка. Но и на этом возможные последствия не заканчиваются. Вирус может десятилетиями сохраняться в латентном (неактивном) состоянии в организме и активизироваться уже во взрослом и пожилом возрасте в виде хорошо всем известного и распространенного заболевания — опоясывающего герпеса.
Миф 2. От болезни прививка не спасает, только делает болезнь легче
Цель вакцины — полная защита от заражения путем формирования стойкого иммунитета. Такая цель достигается введением двух доз препарата. Безусловно это достигается не у всех, но у абсолютного большинства привитых. При введении только одной дозы эффективность тоже высокая, но не всегда полностью препятствует заражению. Такие случаи заболевания называют «ветряной оспой прорыва» или «прорывной инфекцией». Они протекают очень легко, иногда даже без температуры и единичными высыпаниями на коже.
Миф № 3. Ветрянкой можно заболеть несколько раз
Современные возможности молекулярно-генетической расшифровки позволили выделить порядка 6−7 генотипов вируса, вызывающего ветряную оспу. Все они вызывают однотипное заболевание. Каждый из них формирует иммунитет, обеспечивающий защиту одновременно от всех вариантов вируса. Тоже самое касается и вакцины. Она одинаково защищает от всех генотипов.
Миф № 4. Дети болеют легче взрослых
Дети и взрослые имеют различия в работе иммунной системы и характере её реагирования на внедрение вируса ветряной оспы. Это хорошо прослеживается в отдельных возрастных группах. Например, наиболее тяжелое течение характерно в периоды «незрелости», «старения» или «перестройки» иммунной системы. Поэтому риск тяжелого течения у детей первых месяцев жизни, пожилых и беременных женщин наиболее высок. Определенное значение имеют возрастные особенности рецепторов, расположенных в различных органах и тканях, которые являются потенциальной мишенью для вируса. Поэтому, например, у взрослых при ветряной оспе может развиться поражение легких и пневмония, тогда как у детей она обычно не встречается.