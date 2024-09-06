Лучше не болеть. Врач развеял 4 устойчивых мифа про ветрянку

Наиболее частое осложнение — гнойные инфекции кожи, иногда тяжелые, вследствие инфицирования бактериями элементов сыпи. Другое характерное осложнение — поражение головного мозга. Это могут быть очень тяжелые энцефалиты в острый период, но чаще встречается поражение мозжечка в поздние сроки болезни. Воспаление мозжечка может развиться и при изначально легком течении, в период выздоровления, когда ребенок чувствует себя уже лучше. К сожалению, сегодня хорошо известен и еще один вариант поражения центральной нервной системы при ветряной оспе — так называемая ветряночная артериопатия. Это поражение сосудов мозга, способное проявиться уже спустя несколько месяцев в виде развития инсульта у ребенка. Но и на этом возможные последствия не заканчиваются. Вирус может десятилетиями сохраняться в латентном (неактивном) состоянии в организме и активизироваться уже во взрослом и пожилом возрасте в виде хорошо всем известного и распространенного заболевания — опоясывающего герпеса.