Лучше ехать зимой. Сколько лететь до Мьянмы и нужна ли виза в 2025 году

Самый дешевый билет туда-обратно на 8 марта и с возвращением через неделю стоит 89000 ₽. Есть варианты дешевле — с двумя пересадками в Мьянму можно улететь и вернуться домой за 65000 ₽ Это рейс с пересадками в Маскате (Оман) и Бангкоке (Таиланд), вылетев из Москвы им вы будете в Мьянме через сутки и 8 часов. Самый быстрый рейс с одной пересадкой все равно не будет быстрым и займет не меньше суток. Прямые рейсы в страну есть только из Новосибирска. Перелет до Янгона оттуда занимает 8 часов 15 минут.