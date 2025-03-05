Лучше ехать зимой. Сколько лететь до Мьянмы и нужна ли виза в 2025 году

Президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Представители обеих стран отметили хорошее международное сотрудничество и поступательно развивающиеся отношения России и Мьянмы.
«Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно, — сказал Владимир Путин. — За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший». В честь 75-летия дипломатических отношений между нашими странами в Россию в прошлом году даже привезти шестерых слонят — сейчас они репетируют выступления в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.
Aif.ru выяснил, что ждет путешественников в Мьянму.
Сколько лететь из Москвы в Мьянму и сколько стоят авиабилеты?
Прямых рейсов из России в Мьянму сейчас нет. Из Москвы можно улететь в шесть городов Мьянмы, но все рейсы стыковочные. Самые комфортные из них — через Гуаньжоу (Китай), Дубай или Шаржу (Эмираты). Есть варианты перелетов через Бангкок, Пекин и другие города.
Самый дешевый билет туда-обратно на 8 марта и с возвращением через неделю стоит 89000 ₽. Есть варианты дешевле — с двумя пересадками в Мьянму можно улететь и вернуться домой за 65000 ₽ Это рейс с пересадками в Маскате (Оман) и Бангкоке (Таиланд), вылетев из Москвы им вы будете в Мьянме через сутки и 8 часов. Самый быстрый рейс с одной пересадкой все равно не будет быстрым и займет не меньше суток. Прямые рейсы в страну есть только из Новосибирска. Перелет до Янгона оттуда занимает 8 часов 15 минут.
Разница у Мьянмы с Москвой +4 часа.
Где столица Мьянмы и какие города стоит посетить?
Столица Мьянмы — Нейпьидо. До 2005 года столицей страны был город Янгон, он остается крупнейшим городом Мьянмы — там живет более 5 миллионов человек. И большинство рейсов прилетают сюда. Еще один город-миллионник в Мьянме — Мандалай. Есть аэропорты и в других городах, например, Хайхо, Пагон, но иностранцам можно прилетать только в упомянутые три.
Есть ли в Мьянме пляжи и пляжные курорты?
На карте Мьянма находится на берегу Бенгальского залива, страна имеет протяженную береговую линию. И граничит с Таиландом, Лаосом, Китаем, Индией и Бангладешем. Климат в Мьянме схож с тайским: в стране всегда тепло, а летом часто идут теплые тропические дожди, которые могут длиться целыми днями.
Котируются среди любителей пляжного отдыха и острова архипелага Мергуи.
Нужна ли виза в Мьянму?
До 30 июня 2025 года действует безвизовый рейс для россиян при поездке до 30 дней, если вы влетаете через аэропорты Мандалая, Янгона и Нейпьидо. При этом паспорт должен иметь минимум полгода действия после вылета из страны. Впрочем, туристическую визу в Мьянму оформляют онлайн.
Что нельзя вывозить из Мьянмы?
«Это строгая страна, с правилами которой точно не стоит шутить, — говорит туристический агент и владелица турагентства Анна Логинова. — Из Мьянмы нельзя вывозить национальную валюту — мьянманские кьяты. Туда нельзя ввозить игральные колоды карт, литературу с элементами порно, а на квадрокоптеры для, например, видеосъемки необходимо получать специальное разрешение. Туристы, которые возвращаются оттуда, рассказывают, что не принято демонстрировать татуировки — их лучше закрывать».
Не везде, но принимают платежные карты «Мир». По словам Логиновой, чаще всего туристы едут в Мьянму сейчас в рамках экскурсионного тура по Юго-Западной Азии, когда посещают несколько стран сразу. В Мьянме обязательно к посещению озеро Инле, древние города.
Можно ли взять машину в аренду на Мьянме?
«Нет. Автомобильное движение там правостороннее, и большинство автомобилей с правым рулем, — уточняет Логинова. — Однако иностранцу машину не дадут в аренду даже по международным правам — ведь Мьянма не является участником Венской конвенции о дорожном движении 1968 год».