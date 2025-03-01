Лучше друг. Психолог назвала 5 причин завести кота или пса

Для владельцев собак неоспоримым преимуществом являются прогулки, точнее, их ежедневная необходимость примерно в одно то же время. В связи с чем время пробуждения и отхода ко сну также будет более регулярным, а это одно из главных условий здорового сна. Но при этом, если вы спите в одной кровати с животным, то тут, есть вероятность снижения качества сна, поскольку вы будете подстраиваться под дыхание того, с кем спите (даже если это кошечка или собачка). Паттерны дыхания у нас отличаются, и человеку необходимо дышать определенным образом, чтобы во время сна переходить в глубокие, восстановительные фазы.