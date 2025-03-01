Лучше друг. Психолог назвала 5 причин завести кота или пса

Сегодня отмечается день котиков. Они, а также собаки, оказывается, приносят пользу здоровью. Об этом aif.ru рассказала младший научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Минздрава России Диана Старунская:
Как домашние животные влияют на психическое здоровье человека?
Приходишь уставший с работы, а тут тебя встречает верный пёсель, излучая искренний восторг и радость от вашей встречи. А этот бесценный момент, когда к вам на коленки забирается любимый кот — не мелочи, способные скрасить даже самый ненастный день?
Очевидно, что домашние животные могут и улучшают нашу жизнь. И тому подтверждение не только субъективное мнение, но и объективные данные исследований.
Домашние животные помогают справляться со стрессом и улучшают настроение
Так, ученые обнаружили, что, когда хозяин смотрит в глаза своей собаке, у них обоих вырабатывается окситоцин, который не только гормон привязанности и объятий, но еще и мощный помощник при стрессе, который защищает нашу сердечно-сосудистую систему от разрушительных последний стресс реакции. Результаты других исследований показывают, что владельцы домашних животных имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с высоким уровнем стресса. К тому же тактильные взаимодействия отлично стимулируют положительные эмоции и, поглаживая мягкую кошку или собаку, настроение точно становится чуть лучше.
Питомцы могут улучшить ваш сон (но могут и ухудшить)
Для владельцев собак неоспоримым преимуществом являются прогулки, точнее, их ежедневная необходимость примерно в одно то же время. В связи с чем время пробуждения и отхода ко сну также будет более регулярным, а это одно из главных условий здорового сна. Но при этом, если вы спите в одной кровати с животным, то тут, есть вероятность снижения качества сна, поскольку вы будете подстраиваться под дыхание того, с кем спите (даже если это кошечка или собачка). Паттерны дыхания у нас отличаются, и человеку необходимо дышать определенным образом, чтобы во время сна переходить в глубокие, восстановительные фазы.
Снижают чувство одиночества и спасает от депрессии
У людей есть важная потребность — быть нужными и заботиться. Поэтому, когда у вас есть четвероногие друзья, вы прекрасно реализуете эту потребность и чувствуете себя лучше. Однако помните, что ничего не заменит человеческого тепла и взаимодействия. Но и тут питомцы могут нам помочь, потому что они отлично увеличивают частоту социального взаимодействия.
Повышают социальную активность и контакты
Вы наверняка замечали, как легко можно завести новые знакомства, просто прогуливаясь со своей собачкой во дворе у дома. Это отличный «социальный клей», который облегчает процесс знакомства и общения с людьми.
Домашние животные не просто наши друзья, они могут стать верными помощниками и даже учителями, которые обогащают нашу жизнь положительными эмоциями, учат нас заботиться, любить и сострадать.