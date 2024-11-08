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Лучше девочка. Врачи назвали продукт, улучшающий зрение и сосуды

Продукты питания помогают поддерживать здоровье и профилактировать ряд заболеваний.

Источник: Unsplash / CC0

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами назвала продукт, который необходим и полезен сразу и для кожи, и для сосудов, и для зрения. И это желтый болгарский перец. Причем, как подчеркнула Малышева, то, что перец должен быть желтым — это принципиально важно. В таком продукте, заявили доктора, на 100 граммов 3 суточные нормы витамина С.

Есть два вида перца — женский и мужской. Для первого характерны 4 камеры, для второго — 3. И, как отметил офтальмолог Михаил Коновалов, женские перцы вкуснее, так как мужские более грубые.

«В свежем желтом перце 3 суточные нормы витамина C, неважно — мальчик он или девочка. Если мы его нарежем и заморозим в открытом виде, то количество витамина C в замороженном болгарском перце увеличится в 10 раз. Поэтому его будет 30 суточных норм», — пояснила Малышева.

Польза для организма

Витамин С влияет на эластичность сосудов. «Если его не хватает, сосуд становится ломким. Почему люди кровили от цинги, потому что сосуды лопались», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Проявлением дефицита витамина C становится кровоточивость десен из-за хрупкости сосудов. Кроме того, этот витамин необходим для тонуса кожи.

«С возрастом морщины возникают потому, что коллаген и эластин не выполняют свою функцию. Синтез коллагена и эластина меньше и поэтому получаются провалы. Люди, которые имеют хороший уровень витамина C, имеют и лучший синтез коллагена и эластина, а также меньше морщин», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.

Также такой витамин необходим и для хорошего зрения.

«В глазу есть линза, в норме прозрачная, это хрусталик. Если линза мутнеет — это катаракта. Провели исследование и обнаружили, что у людей, у которых содержалось менее 48 ммоль витамина C в плазме крови, вероятность возникновения катаракты возрастала на 64%. То есть витамин C профилактирует развитие катаракты», — пояснил Коновалов.