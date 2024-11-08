Лучше девочка. Врачи назвали продукт, улучшающий зрение и сосуды

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами назвала продукт, который необходим и полезен сразу и для кожи, и для сосудов, и для зрения. И это желтый болгарский перец. Причем, как подчеркнула Малышева, то, что перец должен быть желтым — это принципиально важно. В таком продукте, заявили доктора, на 100 граммов 3 суточные нормы витамина С.