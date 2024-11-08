Лучше девочка. Врачи назвали продукт, улучшающий зрение и сосуды

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами назвала продукт, который необходим и полезен сразу и для кожи, и для сосудов, и для зрения. И это желтый болгарский перец. Причем, как подчеркнула Малышева, то, что перец должен быть желтым — это принципиально важно. В таком продукте, заявили доктора, на 100 граммов 3 суточные нормы витамина С.
Есть два вида перца — женский и мужской. Для первого характерны 4 камеры, для второго — 3. И, как отметил офтальмолог Михаил Коновалов, женские перцы вкуснее, так как мужские более грубые.
«В свежем желтом перце 3 суточные нормы витамина C, неважно — мальчик он или девочка. Если мы его нарежем и заморозим в открытом виде, то количество витамина C в замороженном болгарском перце увеличится в 10 раз. Поэтому его будет 30 суточных норм», — пояснила Малышева.
Польза для организма
Витамин С влияет на эластичность сосудов. «Если его не хватает, сосуд становится ломким. Почему люди кровили от цинги, потому что сосуды лопались», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Проявлением дефицита витамина C становится кровоточивость десен из-за хрупкости сосудов. Кроме того, этот витамин необходим для тонуса кожи.
«С возрастом морщины возникают потому, что коллаген и эластин не выполняют свою функцию. Синтез коллагена и эластина меньше и поэтому получаются провалы. Люди, которые имеют хороший уровень витамина C, имеют и лучший синтез коллагена и эластина, а также меньше морщин», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.
Также такой витамин необходим и для хорошего зрения.
«В глазу есть линза, в норме прозрачная, это хрусталик. Если линза мутнеет — это катаракта. Провели исследование и обнаружили, что у людей, у которых содержалось менее 48 ммоль витамина C в плазме крови, вероятность возникновения катаракты возрастала на 64%. То есть витамин C профилактирует развитие катаракты», — пояснил Коновалов.