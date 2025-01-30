Лучше бы кричал: как и почему манипуляция молчанием разрушает личность человека

Какими бывают абьюзивные отношения
По его словам, абьюз — это насилие одного партнера над другим, когда человек стремится захватить власть над своим партнером и подчинить его личность себе. Абьюзером может выступать как мужчина, так и женщина.
— В абьюзивных отношениях преобладают четыре вида насилия: физическое, сексуальное, финансовое и психологическое. Один из самых распространенных и разрушительных видов абьюза, который относится к психологическому, — это манипуляция молчанием, когда абьюзер стремится причинить жертве эмоциональную боль. Жертва теряет ощущение эмоциональной близости, возникает тревожность, происходит подавление и разрушение личности за счет неопределенности, растерянности, чувства вины, одиночества и ненужности, — рассказал он.
Почему манипуляция молчанием разрушительна
Эксперт отметил, что молчание часто действует сильнее, чем крики и скандалы.
— Абьюзер может игнорировать жертву с целью вызвать чувство вины. Также партнер может грозить разорвать отношения, если жертва не выполняет его желания и не подстраивается под него. Все попытки примирения со стороны жертвы остаются без внимания, и ей непонятно, что будет дальше. Жертву могут убеждать в ее неадекватности.
Специалист подчеркнул, что манипуляция молчанием оказывает на партнера разрушительное воздействие, так как бьет по базовым потребностям человека. Жертва сталкивается с такими последствиями, как:
- разрушение самооценки;
- эмоциональное выгорание;
- усиление контроля;
- социальная изоляция.
— Партнеры перестают общаться. А гордыня, которая присутствует у каждого в разной степени, не дает начать конструктивный диалог, — сказал собеседник «ВМ».
Как распознать абьюз и спасти себя
По его мнению, жертва не всегда может сразу разобраться в отношениях и распознать абьюзера. Часто она воспринимает манипуляции как норму. Специалист напомнил, что здоровые отношения между партнерами исключают манипуляции и основываются на:
- открытой и уважительной коммуникации;
- отсутствии взаимного осуждения и оскорблений;
- стремлении помочь партнеру;
- помощи в решении проблем;
- отсутствии давления и доверительных беседах о своих переживаниях;
- стремлении к равенству.
— Первое, что нужно сделать жертве, — это выявить проблему и понять, что поведение партнера не просто сложный характер. Когда придет понимание, нужно перестать реагировать на манипуляции и не поддаваться чувству вины или беспомощности, которые пытается вызвать абьюзер. Обозначить свои чувства и позицию. Здесь будут уместными фразы: «Понимаю, что ты пока не готов говорить на эту тему. Я подожду, когда ты будешь готов к обсуждению», — считает Шарловский.
Партнеру нужно обозначить границы, заявить о недопустимости его поведения и о том, что вы не намерены это терпеть. Можно сказать: «Если ты не хочешь сейчас обсуждать эту проблему, я это приму, но терпеть такое поведение не буду», объяснил психолог.
— Если это не помогло, то необходимо обратиться за помощью к специалисту. Важно выйти из абьюзивных отношений с наименьшими потерями, чтобы построить гармоничный и счастливый союз с подходящим партнером, — заключил он.