Лучше бы кричал: как и почему манипуляция молчанием разрушает личность человека

— Первое, что нужно сделать жертве, — это выявить проблему и понять, что поведение партнера не просто сложный характер. Когда придет понимание, нужно перестать реагировать на манипуляции и не поддаваться чувству вины или беспомощности, которые пытается вызвать абьюзер. Обозначить свои чувства и позицию. Здесь будут уместными фразы: «Понимаю, что ты пока не готов говорить на эту тему. Я подожду, когда ты будешь готов к обсуждению», — считает Шарловский.