Лучшая закуска. Как засолить и замариновать кильку, скумбрию и сардины

Соленая килька, маринованная скумбрия, малосольные сардины иваси — все это будет хитом на вашем столе, неважно, позвали ли вы гостей или же просто ужинаете в кругу семьи. Кстати, все эти рыбы — морские и жирные, они содержат большое количество полезных ненасыщенных жирных кислот омега-3, именно тех, что крайне полезны для работы нервной системы, способствуют изгнанию из организма плохого холестерина, рекомендуются врачами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.