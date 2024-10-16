Лучшая маскировка. Дизайнер пояснила, как не надо прятать живот под одеждой

Еще одна ошибка — использование ярких акцентов в районе живота. Будь то блестящие ремни, крупные пряжки или узоры в зоне талии — такие детали только привлекают внимание к тому, что хочется скрыть. Яркие акценты работают как маяки: вместо того чтобы отвлечь взгляд, они фокусируют внимание на проблемной области. Чтобы создать гармоничный образ, лучше использовать акценты в других частях наряда, например, на плечах, шее или обуви, перемещая визуальный фокус туда, где вам это действительно нужно.