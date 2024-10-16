Лучшая маскировка. Дизайнер пояснила, как не надо прятать живот под одеждой

Все мы знаем, что правильно подобранная одежда — как волшебная палочка. Она способна подчеркнуть достоинства и искусно скрыть то, что хотелось бы оставить в тени. Главное — научиться работать с тем, что у вас есть, и понять особенности своего тела. Если изучить себя и освоить несколько стильных трюков, то даже самый базовый комплект сделает из вас звезду.
Каких ошибок следует избегать в первую очередь, пытаясь «спрятать» выпирающий живот, aif.ru рассказала дизайнер Евгения Вершинина.
Одна из самых распространенных ошибок — выбор джинсов и брюк с низкой талией в надежде скрыть живот. К сожалению, такой крой часто делает обратное: он визуально делит тело, подчеркивая область живота и создавая нежелательные складки. Вместо того чтобы скрыть проблемные зоны, низкая талия акцентирует внимание на них, делая фигуру менее пропорциональной. Лучше выбирать модели с высокой или средней посадкой — они поддерживают живот, создают плавные линии и визуально удлиняют ноги, придавая силуэту утонченность и элегантность.
Чрезмерный оверсайз — еще одна ошибка, которую часто допускают, пытаясь спрятать живот. Многие думают, что просторная одежда скроет лишние сантиметры, но на самом деле, когда и верх, и низ слишком большого размера, это только подчеркивает объемы. Вместо того чтобы спрятать недостатки, слишком свободные вещи создают иллюзию гипертрофированных форм, утяжеляя фигуру и делая ее бесформенной. Для более удачного результата лучше выбирать вещи с аккуратным силуэтом — они подчеркнут линии тела и помогут сбалансировать пропорции.
Неправильно подобранное нижнее белье — это та маленькая деталь, которая может свести на нет все старания создать стильный образ. Не забывайте: белье определяет все. Особое внимание стоит уделить посадке трусов — если они сидят слишком низко, ниже линии живота, то появляется печально известная «борозда». Чтобы избежать этого, важно выбирать модели с высокой посадкой, которые мягко поддержат фигуру, придавая ей более гладкий и аккуратный вид.
Еще одна ошибка — использование ярких акцентов в районе живота. Будь то блестящие ремни, крупные пряжки или узоры в зоне талии — такие детали только привлекают внимание к тому, что хочется скрыть. Яркие акценты работают как маяки: вместо того чтобы отвлечь взгляд, они фокусируют внимание на проблемной области. Чтобы создать гармоничный образ, лучше использовать акценты в других частях наряда, например, на плечах, шее или обуви, перемещая визуальный фокус туда, где вам это действительно нужно.
Резкий контраст между верхом и низом — еще одна ошибка, которую часто допускают, пытаясь скрыть живот. Когда топ значительно светлее или темнее брюк, это буквально делит фигуру пополам, привлекая внимание к линии талии. Такой контраст создает ненужный акцент на животе и визуально искажает пропорции тела. Чтобы избежать этого, лучше выбирать наряды в одной цветовой гамме или использовать плавные переходы — это сделает силуэт стройнее и гармоничнее, а внимание сосредоточится на других, более выигрышных деталях вашего образа.