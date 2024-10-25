Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ложка за маму, ложка за папу: как не стоит кормить ребенка от года до пяти лет

Профессор Батурин: вредные привычки в еде закладываются в раннем детстве.

Источник: Freepik

Корень расстройств пищевого поведения лежит едва ли не в младенчестве. Полезные или вредные привычки в питании закладываются уже в первые тысячу дней жизни ребенка, то есть в возрасте до 3-х лет, рассказал на конференции «Оптимальное питание — основа долголетия» Александр Батурин, руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор.

Одна из основных задач в периоде раннего детства — знакомство с разнообразием вкусов, пробуждение интереса к ним. И тут большую роль играют отношения с мамой, ее доброжелательность. И главный принцип — предлагать ребенку блюда, а не заставлять его есть, отмечает Александр Батурин.

В возрасте от 3-х лет и особенно около 5-ти лет полезной практикой для формирования здоровых отношений с едой может быть включение ребенка в приготовление пищи, считают эксперты. Можно даже доверить ему полностью самостоятельно приготовить для себя блюдо.

Более ранние исследования того, как пищевые привычки формируются в детстве, провели в Турции педиатры из Государственной больницы Мардина и Университета медицинских наук Измирской учебно-исследовательской больницы Тепеджик. Они изучили, какие привычки в приеме пищи в раннем детском возрасте от 1 года до 5 лет могут быть полезны в будущем, а какие — скорее дорожка к сложным отношениям с едой.

КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ МАЛЫША ОТ ГОДА ДО 5 ЛЕТ?

1. Ребенку старше одного года полезно есть за обеденным столом. Конечно, младенец не может есть так же быстро, как взрослый, поэтому стоит набраться терпения.

2. Прием пищи у детей в возрасте 1−5 лет должен длиться до 30 мин.

3. Малыш не съел за это время свою порцию? Не нужно настаивать, чтобы он доедал все до конца. Это может привести к перееданию или отвращению к пище. А затем, в свою очередь, — к ожирению или расстройствам пищевого поведения.

4. Нельзя заставлять есть, «преследуя» ребенка с тарелкой и ложкой.

5. Не стоит во время еды включать планшет или телевизор. Это отвлекает внимание ребенка от самого процесса.

6. Не нужно частить с одним и тем же блюдом, даже если оно ребенку очень нравится. Это может отбить желание пробовать что-то еще.

БИТВА ПОЛОВ: КТО ПИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНЕЙ?

Вот, какие данные о приверженности принципам правильного питания и здорового образа жизни представил профессор Батурин на конференции «Оптимальное питание — основа долголетия».

Женщины

+ больше доверяют здоровому питанию;

+ более активно следят за весом тела;

+ выбирают более здоровую пищу, чем мужчины;

— больше любят есть в компании;

— склонны заедать стресс;

— часто выбирают сладкое, не смотря на последствия для фигуры и здоровья.

Мужчины

— любят жирные блюда с сильным вкусом;

— чаще едят сладкие закуски украдкой, во время просмотра телевизора;

+ чаще, чем женщины, применяют БАДы,

— но и чаще ходят в рестораны быстрого питания;

+ чаще меняют свой рацион питания с целью снижения веса.