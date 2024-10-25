Ложка за маму, ложка за папу: как не стоит кормить ребенка от года до пяти лет

Корень расстройств пищевого поведения лежит едва ли не в младенчестве. Полезные или вредные привычки в питании закладываются уже в первые тысячу дней жизни ребенка, то есть в возрасте до 3-х лет, рассказал на конференции «Оптимальное питание — основа долголетия» Александр Батурин, руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор.
В возрасте от 3-х лет и особенно около 5-ти лет полезной практикой для формирования здоровых отношений с едой может быть включение ребенка в приготовление пищи, считают эксперты. Можно даже доверить ему полностью самостоятельно приготовить для себя блюдо.
Более ранние исследования того, как пищевые привычки формируются в детстве, провели в Турции педиатры из Государственной больницы Мардина и Университета медицинских наук Измирской учебно-исследовательской больницы Тепеджик. Они изучили, какие привычки в приеме пищи в раннем детском возрасте от 1 года до 5 лет могут быть полезны в будущем, а какие — скорее дорожка к сложным отношениям с едой.
КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ МАЛЫША ОТ ГОДА ДО 5 ЛЕТ?
1. Ребенку старше одного года полезно есть за обеденным столом. Конечно, младенец не может есть так же быстро, как взрослый, поэтому стоит набраться терпения.
2. Прием пищи у детей в возрасте 1−5 лет должен длиться до 30 мин.
3. Малыш не съел за это время свою порцию? Не нужно настаивать, чтобы он доедал все до конца. Это может привести к перееданию или отвращению к пище. А затем, в свою очередь, — к ожирению или расстройствам пищевого поведения.
4. Нельзя заставлять есть, «преследуя» ребенка с тарелкой и ложкой.
5. Не стоит во время еды включать планшет или телевизор. Это отвлекает внимание ребенка от самого процесса.
6. Не нужно частить с одним и тем же блюдом, даже если оно ребенку очень нравится. Это может отбить желание пробовать что-то еще.
БИТВА ПОЛОВ: КТО ПИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНЕЙ?
Вот, какие данные о приверженности принципам правильного питания и здорового образа жизни представил профессор Батурин на конференции «Оптимальное питание — основа долголетия».
Женщины
+ больше доверяют здоровому питанию;
+ более активно следят за весом тела;
+ выбирают более здоровую пищу, чем мужчины;
— больше любят есть в компании;
— склонны заедать стресс;
— часто выбирают сладкое, не смотря на последствия для фигуры и здоровья.
Мужчины
— любят жирные блюда с сильным вкусом;
— чаще едят сладкие закуски украдкой, во время просмотра телевизора;
+ чаще, чем женщины, применяют БАДы,
— но и чаще ходят в рестораны быстрого питания;
+ чаще меняют свой рацион питания с целью снижения веса.