Ложка антиоксидантов. Врач рассказала, сколько меда полезно есть и кому

Начался сезон простуд. Чтобы поддержать свой иммунитет, стоит запастись баночкой свежего меда. Он поможет как для профилактики ОРВИ, так и во время простудного заболевания.
Заболел — съешь ложку меда
«Мед содержит более 300 компонентов. Почти 100 из них являются постоянными, то есть не зависят от того, из чего сделан мед, от погодных явлений, местности
Врач подчеркивает, что мед в большей степени нужно использовать именно как целебное средство. Когда именно? «Если человек заболел, у него плохой аппетит, полезно съесть ложечку меда, — уточняет специалист. — Это придаст сил, поможет иммунной системе. Можно употреблять мед в пост, когда люди отказываются от еды, больше должны предаваться духовным мыслям, чем материальной пище. Мед помогает пережить этот период ограничений».
По словам врача, польза меда заключается в том, что в нем очень много флавоноидов, которые оказывают антиоксидантное действие, витаминов, макро- и микроэлементов. А самый полезный мед — в сотах. Там содержится воск, в котором как раз большое количество флавоноидов, то есть антиоксидантов.
Допустим ли мед при диабете?
Отдельный вопрос — можно ли мед при диабете? «Как правило, пациенты с сахарным диабетом — люди возрастные, у которых сформированы вкусовые пристрастия, — объясняет врач. — Если запрещать им мед, то надо понимать, что эта рекомендация вряд ли будет выполнена. Поэтому мы понемножку разрешаем в таких ситуациях все, что нельзя, если человек контролирует сахар, получает адекватную сахароснижающую терапию. В утренние часы допустимо съесть чайную ложечку меда с чаем. В течение дня полученная глюкоза наверняка израсходуется, а разницы в источнике — откуда глюкоза — для организма по большому счету нет».
Тем не менее врач напоминает, что как сладость в большом количестве мед не рекомендуется никому. «К меду надо относиться как к целебному средству. Не надо его есть столовыми ложками и поливать щедро блины, оладьи и запеканки. Достаточно маленькой розеточки на день, это примерно 50 г», — добавляет специалист.
В целом же врач советует придерживаться таких правил:
употреблять сладкие продукты в небольших порциях;
так как фруктоза (содержится в меде, некоторых сладостях) — легкоусвояемый углевод, резко поднимает уровень глюкозы, поэтому лучше его употреблять малыми порциями, перед физической нагрузкой, когда предполагается быстрая утилизация глюкозы.