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Ложка антиоксидантов. Врач рассказала, сколько меда полезно есть и кому

Мед — это больше еда или лекарство? Как его употреблять, если заболели? И нужно ли полностью исключать этот полезный продукт из рациона при диабете?

Источник: Вокруг Света

Начался сезон простуд. Чтобы поддержать свой иммунитет, стоит запастись баночкой свежего меда. Он поможет как для профилактики ОРВИ, так и во время простудного заболевания.

Заболел — съешь ложку меда

«Мед содержит более 300 компонентов. Почти 100 из них являются постоянными, то есть не зависят от того, из чего сделан мед, от погодных явлений, местности и т. д. И вот эти сто компонентов очень полезны для организма, даже несмотря на то что 80% меда — быстрые углеводы: фруктоза и глюкоза, моносахара, которые очень быстро встраиваются в наш метаболизм», — рассказала aif.ru врач-эндокринолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Ирина Тин.

Врач подчеркивает, что мед в большей степени нужно использовать именно как целебное средство. Когда именно? «Если человек заболел, у него плохой аппетит, полезно съесть ложечку меда, — уточняет специалист. — Это придаст сил, поможет иммунной системе. Можно употреблять мед в пост, когда люди отказываются от еды, больше должны предаваться духовным мыслям, чем материальной пище. Мед помогает пережить этот период ограничений».

По словам врача, польза меда заключается в том, что в нем очень много флавоноидов, которые оказывают антиоксидантное действие, витаминов, макро- и микроэлементов. А самый полезный мед — в сотах. Там содержится воск, в котором как раз большое количество флавоноидов, то есть антиоксидантов.

Допустим ли мед при диабете?

Отдельный вопрос — можно ли мед при диабете? «Как правило, пациенты с сахарным диабетом — люди возрастные, у которых сформированы вкусовые пристрастия, — объясняет врач. — Если запрещать им мед, то надо понимать, что эта рекомендация вряд ли будет выполнена. Поэтому мы понемножку разрешаем в таких ситуациях все, что нельзя, если человек контролирует сахар, получает адекватную сахароснижающую терапию. В утренние часы допустимо съесть чайную ложечку меда с чаем. В течение дня полученная глюкоза наверняка израсходуется, а разницы в источнике — откуда глюкоза — для организма по большому счету нет».

Тем не менее врач напоминает, что как сладость в большом количестве мед не рекомендуется никому. «К меду надо относиться как к целебному средству. Не надо его есть столовыми ложками и поливать щедро блины, оладьи и запеканки. Достаточно маленькой розеточки на день, это примерно 50 г», — добавляет специалист.

В целом же врач советует придерживаться таких правил:

употреблять сладкие продукты в небольших порциях;

так как фруктоза (содержится в меде, некоторых сладостях) — легкоусвояемый углевод, резко поднимает уровень глюкозы, поэтому лучше его употреблять малыми порциями, перед физической нагрузкой, когда предполагается быстрая утилизация глюкозы.