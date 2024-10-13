Ложка антиоксидантов. Врач рассказала, сколько меда полезно есть и кому

«Мед содержит более 300 компонентов. Почти 100 из них являются постоянными, то есть не зависят от того, из чего сделан мед, от погодных явлений, местности и т. д. И вот эти сто компонентов очень полезны для организма, даже несмотря на то что 80% меда — быстрые углеводы: фруктоза и глюкоза, моносахара, которые очень быстро встраиваются в наш метаболизм», — рассказала aif.ru врач-эндокринолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Ирина Тин.