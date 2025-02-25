Ложь во благо: когда можно врать в резюме

Такие факты, как приглашения на дни рождения знаменитостей, называются «непроверямоей ложью». К ним прибегают для того, чтобы приукрасить свое резюме. А вот изменение дат трудоустройства или результатов экзаменов — это ложь, которую можно легко разоблачить. Но если человек хвастается повышением производительности или вовлеченности на какой-то впечатляющий процент, это сложнее проверить. «Организации просто не в состоянии предоставить подтверждение того, что кто-то увеличил прибыль на 216%», — говорит Доутсон.