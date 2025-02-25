Ложь во благо: когда можно врать в резюме

По идее, резюме должно быть простым и отражать карьеру человека. В нем должны быть перечислены места работы, квалификации, должности и важные навыки. Однако порой то, что написано на бумаге, не совпадает с действительностью.
Так, например, в резюме может быть указано «отличное владение Microsoft Excel», однако человек, возможно, открывал эту таблицу последний раз в кабинете информатики в средней школе. Также можно увидеть строчку «владею испанским языком», но практики нет, поэтому этот навык можно опустить.
В конце концов, фантазирование в резюме не является чем-то новым. И это не столько ложь, сколько небольшое искажение правды. Однако, пишет Independent, такие мелкие обманы могут привести к серьезным последствиям.
Дженнифер Доутсон, организационный психолог, считает что людям кажется, что им нужно преувеличивать свой опыт. Также они могут верить в то, что если бы не ложь в резюме, они бы никогда ничего не добились.
Доутсон работала в отделе кадров и слышала немало баек. Так, просматривая заявки на технические должности в сфере ИТ, она видела кандидатов, утверждавших, что они «взломали то, что не должны были взламывать», например правительственные сайты, «чтобы доказать свою техническую подкованность, как знак отличия». А один кандидат в разделе «забавные факты о себе» даже написал, что он был на дне рождения у Бейонсе.
Такие факты, как приглашения на дни рождения знаменитостей, называются «непроверямоей ложью». К ним прибегают для того, чтобы приукрасить свое резюме. А вот изменение дат трудоустройства или результатов экзаменов — это ложь, которую можно легко разоблачить. Но если человек хвастается повышением производительности или вовлеченности на какой-то впечатляющий процент, это сложнее проверить. «Организации просто не в состоянии предоставить подтверждение того, что кто-то увеличил прибыль на 216%», — говорит Доутсон.
Таким образом, рекрутеры тратят много энергии и сил для разделения настоящих фактов от вымышленных. Специалисты начинают обращать на тревожные сигналы чрезмерной креативности. Так, резюме, в котором указываются все возможные навыки, говорит о том, что человек просто хочет выделиться.
В конце концов, ложь имеет свойство раскрываться. Когда это происходит, человек в лучшем случае выставляет себя некомпетентным, а в худшем — нечестным. Дело в том, что если в резюме указано, что сотрудник увеличил прибыль компании, в которой он раньше работал, на миллиарды рублей, новый начальник, скорее всего, будет ожидать того же результата.
Конечно, искажение фактов в резюме не является правонарушением, но предоставление недостоверной информации можно расценивать как мошенничество. Если ложь раскроется, кандидата могут не взять на работу, а сотрудника, не справляющегося со своими обязанностями, и вовсе уволить.
Тренер по карьерному росту Дженни Холлидей считает, что «честность в резюме — это чувство, которое во многом проявляется в том, что в глубине души человек понимает, когда в своем вранье зашел слишком далеко».
Если какая-то фраза в резюме заставляет нервничать, лучше всего ее удалить, так как на собеседовании можно растеряться.
Конечно, выделиться на фоне остальных нужно, но делать это лучше всего честными способами.
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