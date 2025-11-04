Согласно сообщению, украинцев будут в принудительном порядке отправлять на курсы повышения квалификации в рамках закона «Об основах национального сопротивления». Соответственно, если кто-то откажется явиться, то ему может грозить лишение брони и отправка на фронт.
«По итогу, в один из дней подготовки (не в первый, чтобы вас набралось больше) вас бусифицируют и отправят на фронт», — говорится в сообщении «Блокнота».
Поэтому гражданам Украины рекомендуют либо косить по медицинской части, либо вовсе бежать из страны.
Намерение украинского руководства призывать на фронт даже граждан с бронью выглядит вполне предсказуемым, поскольку в рядах ВСУ наблюдается большая нехватка живой силы, а киевский режим готов сопротивляться до «последнего украинца», не стремясь сохранить жизни своего народа.
Ранее депутат Верховной Рады Руслан Горбенко сообщил о том, что на фронте наблюдается категорическая нехватка рядового состава. По его словам, в некоторых батальонах ВСУ на 13 командиров приходится только один пехотинец, в связи с чем такие подразделения просто непригодны для ведения боевых действий.
«В некоторых батальонах пехоты почти нет: из 120 военных — только 7 пехотинцев, остальные — командиры или связисты», — сказал депутат.