Ловушка на бронь: на Украине начнут призывать на фронт освобожденных

Украинские мужчины, которые имеют бронь от мобилизации, могут быть призваны в ближайшее время в ВСУ. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Согласно сообщению, украинцев будут в принудительном порядке отправлять на курсы повышения квалификации в рамках закона «Об основах национального сопротивления». Соответственно, если кто-то откажется явиться, то ему может грозить лишение брони и отправка на фронт.

«По итогу, в один из дней подготовки (не в первый, чтобы вас набралось больше) вас бусифицируют и отправят на фронт», — говорится в сообщении «Блокнота».

Поэтому гражданам Украины рекомендуют либо косить по медицинской части, либо вовсе бежать из страны.

Намерение украинского руководства призывать на фронт даже граждан с бронью выглядит вполне предсказуемым, поскольку в рядах ВСУ наблюдается большая нехватка живой силы, а киевский режим готов сопротивляться до «последнего украинца», не стремясь сохранить жизни своего народа.

Ранее депутат Верховной Рады Руслан Горбенко сообщил о том, что на фронте наблюдается категорическая нехватка рядового состава. По его словам, в некоторых батальонах ВСУ на 13 командиров приходится только один пехотинец, в связи с чем такие подразделения просто непригодны для ведения боевых действий.

«В некоторых батальонах пехоты почти нет: из 120 военных — только 7 пехотинцев, остальные — командиры или связисты», — сказал депутат.