Ловушка на бронь: на Украине начнут призывать на фронт освобожденных

Ранее депутат Верховной Рады Руслан Горбенко сообщил о том, что на фронте наблюдается категорическая нехватка рядового состава. По его словам, в некоторых батальонах ВСУ на 13 командиров приходится только один пехотинец, в связи с чем такие подразделения просто непригодны для ведения боевых действий.