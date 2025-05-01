Ловушка для Москвы. Что означает приезд Марко Рубио на Парад Победы

Стоит отметить ход США — американский госслужащий будет стоять на одной трибуне с лидером России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпинем и главой КНДР Ким Чен Ыном, принимать парад колонны северокорейских военнослужащих-героев и участников СВО, которые перед ним обязательно пройдут. И это правильно — дать им пройти по Красной площади.
Приезд госсекретаря США Марко Рубио в Москву на Парад Победы может также использоваться американской стороной в ходе переговоров с Россией в качестве некого аванса или одолжения, потому что, прилетев на торжественный юбилей, чиновник поддержит Владимира Владимировича Путина.
Это услуга, причем серьезная, потому что если Рубио прилетит, то все недруги вздрогнут, начиная от недружественной Европы, заканчивая всякими-то наркоманами из подворотни типа Зеленского. А с точки зрения Трампа — такая услуга стоит денег. Соответственно, Трамп может попытаться обменять прилет Рубио на согласие Российской Федерации на некие шаги по урегулированию, в том числе и на озвученный в СМИ 30-дневный период прекращения огня. Потому что американцы таким образом продемонстрируют жест доброй воли. Россия должна будет ответить аналогично, но отправка министра Сергея Лаврова в США не удовлетворит Вашингтон.
Полагаю, что ситуация несколько сложнее. Скорее всего, Рубео летит не для того, чтобы, условно говоря, сделать шаг к примирению, оказать некую услугу, после которой, можно будет ненавязчиво ожидать ответный жест со стороны России. Я думаю, что летит он для того, чтобы продолжить челночные переговоры об урегулировании конфликта на Украине со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который стал новым и весьма активным актором. Это новая и единственная фигура со стороны РФ, которая не говорит сложными политическими штампами на полуптичьем дипломатическом языке, а общается с командой главы США на языке бизнеса, являющимся родным для Трампа. И это единственный язык, что понимает глава Белого дома.
В этом отношении выдвижение фигуры Дмитриева — удачный шаг. Так как он способен формулировать понятные для администрации американского президента ценности — совместное зарабатывание денег. Ранее с американскими политиками пытались разговаривать на языке высокой дипломатии со всеми условностями и профессиональной терминологией. И Трамп не догонял, поскольку политиком он не является. Более того, у него нет желания изучать международные отношения. Так как он считает, что все свои университеты уже закончил. Когда появился Дмитриев, Трамп оживился, это видно как раз по его ближайшему окружению.
Поэтому Рубио, скорее всего, летит для того, чтобы продолжить ту линию переговоров. Ну и здесь тоже ситуация не очень простая, потому что-то, что Дмитриев — коммерсант, бизнесмен и умеет разговаривать с такими же бизнесменами высокого полета на их языке — это большие плюсы.
Определенный минус заключается в том, что Дмитриев, вероятно, не искушен в тех ловушках, которые расставляют в сфере международных отношений дипломаты.
Напомню, специалистом по челночной дипломатии был Генри Киссинджер. Она возникает, когда начинают считать, что ведомства, например, министерства иностранных дел не столько взаимодействуют, сколько тормозят процесс.
Что делать лидерам двух стран, если они хотят договориться? Можно встретиться и договориться напрямую. Вспомним, чем занимался Киссинджер? Он встречался с Горбачевым, и они договаривались о разных вещах. Однако чем для Советского Союза закончилась эта челночная дипломатия, в принципе, всем известно.
Кирилл Дмитриев может попасть в ловушку каких-то моментов, которые он не до конца понимает. Всегда есть риски, что закончится это может так же, как с Киссинжером и Горбачевым, если там на определенном этапе все это все-таки не будет передано снова в руки больших ведомств министерства иностранных дел.
Если минное поле бизнеса хорошо знакомо Кириллову, то где заложены мины на поле международных отношений дипломатии он, скорее всего, не знает. Даже если вокруг будут советники, решение-то ему в ключевые моменты надо будет принимать самому, взаимодействуя с Рубио в режиме реального времени.
Поэтому мы сможем наблюдать, подтвердится ли эта версия. Если Марко Рубио, прилетев в Москву, продолжит переговоры с Дмитриевым и, например, пойдет гулять с ним по Арбату, то это будет признаком того, что американцы заготовили для вот как раз этой линии челночной дипломатии свою игру. И она простодушной не будет, абсолютно точно — это будет сложная композиция.
Дело в том, что сманипулировать одним человеком проще, чем заморочить голову большому ведомству. Потому что в министерстве много специалистов, и даже если кто-то из них подпадет под «очарование» или мягкую силу, или под гипноз нового Киссинджера, который прилетит, остальные-то — нет, и они увидят, куда переговорщик «вьет веревочку».
Есть и другое развитие событий — переговорщик делает ставку на то, что наиболее важные вопросы будут решаться один на один, тет-а-тет, без помощников, советников. И может решить их эффективно. Вопросы и проблемы могут быть, действительно, решены в интересах обеих стран. Но и вероятность того, что тебя там «окрутят» тоже кратна и велика.
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