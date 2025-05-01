Ловушка для Москвы. Что означает приезд Марко Рубио на Парад Победы

Полагаю, что ситуация несколько сложнее. Скорее всего, Рубео летит не для того, чтобы, условно говоря, сделать шаг к примирению, оказать некую услугу, после которой, можно будет ненавязчиво ожидать ответный жест со стороны России. Я думаю, что летит он для того, чтобы продолжить челночные переговоры об урегулировании конфликта на Украине со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который стал новым и весьма активным актором. Это новая и единственная фигура со стороны РФ, которая не говорит сложными политическими штампами на полуптичьем дипломатическом языке, а общается с командой главы США на языке бизнеса, являющимся родным для Трампа. И это единственный язык, что понимает глава Белого дома.