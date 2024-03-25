Ловкость рук: пять самых невероятных трюков Гудини

Эрик Вайс, известный всему миру как Гарри Гудини, родился 24 марта 1874 года в Будапеште. Его трюки восхищают людей до сих пор, а каждого успешного иллюзиониста часто сравнивают с Гудини.
В карьере невероятного иллюзиониста было много фантастических трюков. Рассказываем о пяти из тех, что всегд произвели фурор.
Прохождение сквозь стену
В июле 1914 года на сцене Нью-Йорка была построена стена высотой 3 метра и 3,5 метра. Она была расположена перпендикулярно зрителям, то есть так, чтобы они могли видеть обе стороны постройки.
Сама стена стояла на ковре. Гудини предлагал зрителям постучать по ней молотком, чтобы они убедились в ее твердости и крепости.
Гудини сначала находился с одной стороны стены, затем обе стороны на несколько секунд закрывались шторой на колесиках, затем полотно убиралось, и иллюзионист оказывался с другой стороны постройки.
Как это было сделано: весь секрет фокуса скрывался в ковре, на котором стояла стена. Под ним находился узкий лаз, проходящий под стеной. Был и второй вариант: когда работники закрывали шторой обе стороны стены, Гудини менялся с ними местами, переходя на вторую сторону.
Исчезновение живого слона
В театре «Ипподром» в Нью-Йорке 7 января 1918 года на глазах почти шести тысяч зрителей Гудини завел живого слона в ящик, из которого животное исчезло.
Как это было сделано: специалисты до сих пор не могут описать точную технику трюка, но у них есть теория. Зрительный зал в «Ипподроме» представлял собой три полукруглых яруса, из-за которых слона в ящике было плохо видно. Весь фокус был построен на иллюзии. Перед исчезновением животного Гудини стрелял из пистолета, что заставляло зрителей моргнуть. В этот момент перед слоном поднимался маскирующий занавес, который по цвету совпадал с задником сцены.
Китайская камера для пыток с водой
Гудини знал, что люди любят трюки, связанные с риском для жизни. И в арсенале иллюзиониста их было предостаточно.
Для фокуса «китайская камера для пыток с водой» Гудини спроектировал специальное устройство, похожее на аквариум, с толстой стеклянной панелью спереди. Оно было сделано из красного дерева и никелированного стального каркаса, а также медных деталей. Ширина камеры составляла 67 сантиметров, а длина — 150 сантиметров. В нее помещалось 950 литров воды.
Руки гудини заковывали в наручники, а ноги были связаны цепями. В таком виде иллюзиониста опускали в камеру, наполненную водой, вниз головой.
Затем камеру закрывали ширмой, и вскоре Гудини оказывался на свободе и представал перед публикой.
Как это было сделано: вот тут можно сказать знаменитую фразу: «ловкость рук и никакого мошенничества!». Фокус заключался в умении Гудини выбираться из наручников и фантастическом владении своего тела. Плюс камера была устроена так, что в ней находился небольшой воздушный карман, в котором иллюзионист мог получить доступ к небольшому количеству кислорода.
Освобождение из могилы
В Лос-Анджелесе Гарри Гудини продемонстрировал невероятный трюк. Иллюзиониста, скованного наручниками, заживо похоронили в могиле и закопали на почти двухметровую глубину. Но это не помешало Гудини через несколько минут оказаться на поверхности.
Однако, как рассказал Гудини, он едва не погиб. Иллюзионист чуть не потерял сознание, его охватила паника, он пытался кричать, но это не помогало, а лишь забирало драгоценный кислород. До этого артист отлично справлялся с могилами меньше глубины, но два метра оказались для него критическими.
Как это было сделано: Гудини спасли хорошая физическая подготовка и профессионализм. Сквозь песчаную почву ему помогли выбраться отлично развитые мышцы.
В наручниках подо льдом
В декабре 1906 года Гудини с наручниками на руках и кандалами на ногах прыгнул в прорубь.
Гудини должен был вынырнуть спустя три минуты, но этого не произошло. Прибывшие на место происшествия полицейские подумали, что иллюзионист погиб. Однако он появился на поверхности воды через восемь минут, причем живым. Тогда даже скептики поверили в суперспособности артиста.
Как рассказал сам Гудини, с самого начала все пошло не так, как планировалась. Во-первых, из-за ударивших морозов река замерзла. Мужчине советовали отменить представление, но он только попросил пробить прорубь. Во-вторых, Гудини затянуло под лед, пока он освобождался из оков.
Как у него получилось выбраться: все просто — между льдом и водой была воздушная подушка, откуда Гудини вдохнул кислород, подарив себе еще две минуты жизни. Во время трюка на мосту рядом с прорубью находился ассистент. Он привязал к перилам веревку, кинул один конец в прорубь и уже готов был прыгнуть туда сам, чтобы вытащить Гудини. Однако в этот момент сам фокусник наткнулся на этот «спасательный круг» и выбрался на поверхность.
Простой, но смертельный «трюк»
Гудини умер в 1926 году. Многие считали, что он погиб при исполнении какого-то сложного трюка. Для общественности в этом не было ничего удивительного, так как иллюзионист часто находился на грани жизни и смерти из-за своих выступлений. Однако его смерть произошла из-за случайности.
Во время гастролей в Монреале, 21 октября 1926 года, Гудини находился в своей гримерке, когда к нему вошли трое студентов. Один из них оказался профессиональным боксером и спросил, правда ли, что иллюзионист может выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав. Иллюзионист, прекрасно владеющий своим телом, кивнул, но при этом оставался в своих мыслях.
Тогда Гудини получил два или три сильных удара в живот. Иллюзионист остановил парня, сказав, что ему надо подготовиться. Когда он сосредоточился, студент ударил еще несколько раз. После этого гости, пораженные стальным прессом фокусника, ушли.
У Гудини после этого сильно заболел живот, но он все равно провел два выступления, после чего сел на поезд и отправился в Детройт. Боль стала настолько невыносимой, что на вокзале артиста встречала бригада врачей.
В больнице Гудини поставили неутешительный диагноз — гангренозный аппендикс и общий перитонит. Разрыв аппендикса был спровоцирован тем ударом студента, к которому Гудини не был готов.
В 1926 году антибиотиков еще не было, поэтому врачи сказали, что жить Гудини осталось недолго. Однако крепкий организм иллюзиониста боролся с болезнью дольше, чем все могли предполагать. Но, к сожалению, чудо не произошло, и Гудини умер 31 октября 1926 года в возрасте 52 лет.
Анна Морозова