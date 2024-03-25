Ловкость рук: пять самых невероятных трюков Гудини

Как у него получилось выбраться: все просто — между льдом и водой была воздушная подушка, откуда Гудини вдохнул кислород, подарив себе еще две минуты жизни. Во время трюка на мосту рядом с прорубью находился ассистент. Он привязал к перилам веревку, кинул один конец в прорубь и уже готов был прыгнуть туда сам, чтобы вытащить Гудини. Однако в этот момент сам фокусник наткнулся на этот «спасательный круг» и выбрался на поверхность.