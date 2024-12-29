Ловить в мутной воде? Когда рыба и отдых станут безопасными в Анапе

Более того, вряд ли данные появятся в ближайшее время, так как необходимо оценить не только первичные, но и долговременные последствия катастрофы. Поскольку и сам мазут, и его отдельные компоненты довольно токсичны и могут оказывать воздействие на экосистему еще не один месяц.