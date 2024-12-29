Ловить в мутной воде? Когда рыба и отдых станут безопасными в Анапе

Пока продолжаются работы по устранению последствий утечки нефтепродуктов из затонувших рядом с Анапой танкеров, эксперты aif.ru попытались ответить на вопрос, когда пойманная в Черном море рыба и купание в нем станут безопасными.
Сразу два российских танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — 15 декабря в условиях сильного шторма потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате разлива мазута и других нефтепродуктов была загрязнена значительная часть морской акватории в Керченском проливе, а также прибрежная часть Краснодарского края в районе Анапы и других черноморских курортов.
Властный мониторинг
Как отмечают в Росрыболовстве, последствия разлива мазута для водных ресурсов и всей экосистемы Азово-Черноморского побережья только предстоит оценить, так что сейчас озвучивать размер вреда преждевременно.
Более того, вряд ли данные появятся в ближайшее время, так как необходимо оценить не только первичные, но и долговременные последствия катастрофы. Поскольку и сам мазут, и его отдельные компоненты довольно токсичны и могут оказывать воздействие на экосистему еще не один месяц.
«Полный масштаб воздействия будет понятен тогда, когда установят границы не только района поверхностного загрязнения, которое мы наблюдаем сейчас, но и ближе к лету, когда с прогревом воды могут начать всплывать и распространяться очаги мазута на дне моря, — отвечают в Росрыболовстве. — Пока о них ничего не известно».
Как пояснили в пресс-службе ведомства, сейчас в зоне аварии работают научные группы ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии — прим. ред.) и инспекторы Росрыболовства.
Экспертная оценка
«Если рыбу или морепродукты выловили в местах разлива нефти или протяженного нефтяного пятна, то употреблять их в пищу не рекомендуется, — предупреждает старший преподаватель базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Плеханова Юлия Тертышная. — Нефтяные углеводороды могут накапливаться в тканях морских обитателей, что делает их опасными для организма человека».
Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями и детям, чей организм наиболее уязвим.
«С одной стороны, все работы по очистке от нефтезагрязнения береговой зоны и водных ресурсов активно ведутся, применяются различные виды сорбентов, что, несомненно, позволит улучшить экологическую ситуацию к купальному сезону», — отмечает эксперт.
Однако ответ на вопрос о безопасности купания и ловли рыбы в этих местах, по ее словам, должны будут дать компетентные органы после биохимического анализа водных проб.
«Сказать о том, насколько безопасна рыба из этих районов, можно будет только после проведения специального мониторинга, — резюмирует доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. — Причем мониторинга детального и довольно растянутого по времени, чтобы можно было отследить динамику всех процессов».