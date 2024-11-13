Louis Vuitton создал раскладушку за 220 тысяч евро

Теперь спать на раскладушке можно со стилем: популярный французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую версию своего фирменного чемодана-кровати. В прошлый раз эту модель компания выпустила в конце XIX века — теперь французские дизайнеры обновили ее для современного потребителя.
Историю модного аксессуара рассказал Harper’s Bazaar. Раскладушка от Луи Виттон появилась аж в 1868 году и предназначалась для любителей путешествовать с комфортом: снять номер в отеле тогда было чуть сложнее, чем сегодня, и взыскательный путник мог обеспечить себя комфортной кроватью заранее, заказав ее у известной фирмы.
Сейчас диван-кровать изобрели заново два креативных директора компании: Николя Жескьер, отвечающий в Луи Виттон за женскую линию, и Фаррелл Уильямс, курирующий мужскую. Авторы взяли архивный силуэт того самого первого чемодана-кровати, дополнили его актуальными фирменными принтами и современными материалами, а для ткани матраса каждый дизайнер предложил свой узор. В итоге получилась раскладушка, которую не стыдно достать из шкафа даже для самых взыскательных гостей, если они неожиданно решили остаться у вас на ночь.
Стоит диван-кровать от 190 до 220 тысяч евро — такая раскладушка не только украсит интерьер, но и станет серьезным финансовым вложением.
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