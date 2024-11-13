Louis Vuitton создал раскладушку за 220 тысяч евро

Сейчас диван-кровать изобрели заново два креативных директора компании: Николя Жескьер, отвечающий в Луи Виттон за женскую линию, и Фаррелл Уильямс, курирующий мужскую. Авторы взяли архивный силуэт того самого первого чемодана-кровати, дополнили его актуальными фирменными принтами и современными материалами, а для ткани матраса каждый дизайнер предложил свой узор. В итоге получилась раскладушка, которую не стыдно достать из шкафа даже для самых взыскательных гостей, если они неожиданно решили остаться у вас на ночь.