Лошади показали умение мыслить стратегически и планировать свои действия

Согласно исследованию, лошади способны адаптировать свой подход к игре, чтобы получить как можно больше лакомств при минимальных усилиях. При этом они осознают последствия своих действий и сами выбирают, сколько усилий прилагать к той или иной задаче. Ведущий исследователь Луиза Эванс отмечает: ранее считалось, что лошади просто реагируют на текущие стимулы.