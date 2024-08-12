Лошади показали умение мыслить стратегически и планировать свои действия

Исследователи Ноттингемского университета Трента выяснили, что лошади могут планировать заранее и мыслить стратегически. Это открытие было сделано в ходе эксперимента, в котором анализировалась реакция лошадей на игру, основанную на вознаграждении, сообщает The Guardian.
Согласно исследованию, лошади способны адаптировать свой подход к игре, чтобы получить как можно больше лакомств при минимальных усилиях. При этом они осознают последствия своих действий и сами выбирают, сколько усилий прилагать к той или иной задаче. Ведущий исследователь Луиза Эванс отмечает: ранее считалось, что лошади просто реагируют на текущие стимулы.
В эксперименте приняли участие 20 лошадей, которым сначала давали лакомства за прикосновение к карточке. На втором этапе был введен «стоп-сигнал», и лошади могли получить лакомство только при выключенном сигнале. Сначала животные игнорировали свет и продолжали касаться карточки. Но на третьем этапе, когда за ошибку вводился 10-секундный тайм-аут, количество ошибок у лошадей резко сократилось.
Эванс отметила, что 10-секундного тайм-аута было достаточно, чтобы лошади начали играть по правилам. Мгновенное переключение стратегий указывает на более высокий уровень когнитивного мышления у лошадей, чем считалось ранее. Лошади осознавали правила игры, но не видели необходимости строго их соблюдать до введения наказания.
Исследователи подчеркнули, что такое поведение требует от лошади думать о будущем и целенаправленно сосредоточиться на достижении желаемого результата. Эксперимент доказал, что жесткие методы дрессировки не являются необходимыми для достижения хороших результатов.
В высокие когнитивные способности лошадей верили еще викинги. Ученые доказали, что эти животные воспринимались в древности как люди. Считалось, что они способны к осмысленным действиям и достойны качественного лечения.
Ранее ученые установили дату одомашнивания лошадей. Это случилось примерно 4,2 тыс. лет назад. Для этого команда исследователей собрала обширную коллекцию археологических останков лошадей со всего Евразийского континента. Ученые объединили радиоуглеродное датирование с секвенированием древней ДНК, чтобы восстановить хронологию. Оказалось, что домашних лошадей начали активно разводить, чтобы удовлетворить растущий спрос на континенте. До появления механических двигателей в XX веке именно кони оставались самым быстрым видом наземного транспорта.