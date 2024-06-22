Лошади и леопарды: каких животных дарили Владимиру Путину

О Конни часто писали в СМИ, она даже стала героиней комикса журнала «Огонек». От имени лабрадора в 2004 году была опубликована книга Ирины Борисовой «Рассказы Конни» — пособие по английскому языку для детей. Прожила собака 15 лет, умерла в конце 2014 года.