Лошади и леопарды: каких животных дарили Владимиру Путину

20 июня 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. За пределами КНДР они малоизвестны и почти не распространены.
По словам заведующего отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гёна, для северокорейцев эта собака является не просто домашним животным, а «попутчиком и спутником жизни». Кроме того, пхунсан стала «одним из государственных символов КНДР».
Рассказываем, каких еще животных дарили Владимиру Путину.
Собаки
В 2000 году Владимир Путин впервые получил такой подарок от главы МЧС России Сергея Шойгу, который вручил президенту щенка черного лабрадора. Питомец получил кличку Конни, позже вместе со своим хозяином собака часто бывала на деловых встречах, в том числе с иностранными делегациями.
В 2007 году Конни отличилась тем, что напугала канцлера Германии Ангелу Меркель, которая, как оказалось, боится собак. А спустя два года питомец вновь отметился, стащив со стола «Единой России» приготовленные к чаю угощения.
О Конни часто писали в СМИ, она даже стала героиней комикса журнала «Огонек». От имени лабрадора в 2004 году была опубликована книга Ирины Борисовой «Рассказы Конни» — пособие по английскому языку для детей. Прожила собака 15 лет, умерла в конце 2014 года.
В 2010 году занимающему пост премьер-министра РФ Владимиру Путину глава правительства Болгарии Бойко Борисов подарил щенка каракачанской овчарки. Для выбора клички питомцу был объявлен конкурс. Тогда победил пятилетний Дима Соколов из Москвы, который предложил назвать собаку Баффи.
В 2012 году Владимир Путин получил от губернатора северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ собаку породы акита-ину. Этот подарок был знаком благодарности за помощь, которую Россия оказала Японии после разрушительного цунами, произошедшего в 2011 году.
Трехмесячного щенка Путин назвал Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта».
В 2017 году у Владимира Путина появилась собака породы алабай по кличке Верный. Такой подарок президенту РФ преподнес глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перед саммитом глав СНГ в Сочи.
В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил Владимиру Путину четырехмесячного щенка югославской овчарки по кличке Паша. В марте того же года президент РФ получил щенка по кличке Шерхан породы тайган от главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Тигр и леопарды
В 2008 году занимающему тогда пост премьер-министра Владимиру Путину сделали неожиданный подарок на день рождения. Даритель, имя которого не раскрывается, вручил Путину двухмесячную уссурийскую тигрицу Машу. Она была передана в геленджикский «Сафари-парк».
В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прислал Путину двух переднеазиатских леопардов. Поскольку таких животных, как и тигра, нельзя содержать в домашних условиях, их отправили в сочинский питомник.
Лошади и пони
В 2000 году Владимир Путин получил от губернатора Орловской области породистого орловского рысака. Спустя год глава Башкирии Муртаза Рахимов передал Владимиру Путину гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара.
В 2001 и 2002 годах Путин получил коня кабардинской породы по кличке Казбич от Кабардино-Балкарской Республики и иноходца новой киргизской породы по кличке Гюльсары от главы Киргизии Аскара Акаева.
В 2002 году у президента России появились ахалтекинские кони от глав Туркменистана и арабские скакуны от лидеров Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.
На открытии Международного конно-спортивного комплекса в Казани в 2005 году глава Нижнекамска Ильсур Метшин вручил Владимиру Путину пони по кличке Чип. Он является представителем самой маленькой в мире породы лошадей — фалабелла. Их рост в холке не превышает 75 сантиметров.
Олень и коза
Мэр Москвы Юрий Лужков в 2005 году подарил Владимиру Путину символ наступающего 2006 года — белую козу Сказку. Она была перевезена в Ново-Огарево.
В апреле 2024 года супруги Енкся и Зоя Пяк, потомственные оленеводы из Ямало-Ненецкого автономного округа, получили поздравления от Владимира Путина в связи с 50-летием семейной жизни. Тогда же пара подарила президенту РФ самку северного оленя редкого белого окраса.
Анна Морозова