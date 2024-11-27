Лондон вновь стал лучшим городом Земли

Консалтинговая компания Resonance Сonsultancy составила рейтинг The World’s 100 Best Cities. Согласно ему, в 2024 году лучшим городом Земли стал Лондон. Список опубликован на сайте проекта.
Десятый год подряд Лондон, в котором проживают 12 миллионов человек, занимает лидирующую позицию. В 2024-м британская столица получила высокие оценки за «стойкий дух и несравненную мировую привлекательность».
Эксперты отметили развитие инфраструктуры города и его транспортной системы, а также экономический рост столицы. Мэр Садик Хан был пообещал сделать Лондон «еще более справедливым, безопасным и экологичным» и привести его к нулевым выбросам углерода к 2030 году.
Стремление мэра к «зелёным» инициативам, а также его внимание к сокращению загрязнения воздуха и борьбе с изменением климата укрепили репутацию Лондона как дальновидной мировой столицы.
На втором месте оказался Нью-Йорк с населением почти в 20 миллионов человек. На сайте отметили, что способность города восстанавливаться после пандемии впечатляет, а наплыв огромного количества туристов (только в 2023 году там побывали 60,2 миллиона путешественников) говорит о процветающих культурных и развлекательных сферах.
Третью позицию занял Париж с его 13 миллионами жителей. Столица Франции «продолжает поражать своими ориентированными на будущее инициативами в сфере городского обновления». По словам специалистов из Resonance Сonsultancy, город систематизировал пешеходный туризм, езду на велосипеде и жизнь на открытом воздухе, чего нет больше нигде в мире.
В топ-10 лучших городов мира включили Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселону, Берлин и Сидней. В рейтинге на более низких позициях оказались Амстердам, Дубай, Сеул, Чикаго, Милан, Стамбул, Хельсинки, Прага, Пекин и другие мегаполисы.
В топ-100 также вошли населенные пункты Европы, такие как польские Краков и Варшава, а вот российских городов в рейтинге нет.
Ранее был назван лучший бар мира в 2024 году.