Лондон вновь стал лучшим городом Земли

На втором месте оказался Нью-Йорк с населением почти в 20 миллионов человек. На сайте отметили, что способность города восстанавливаться после пандемии впечатляет, а наплыв огромного количества туристов (только в 2023 году там побывали 60,2 миллиона путешественников) говорит о процветающих культурных и развлекательных сферах.