Лондон был признан самым загруженным городом Европы

Эксперты предполагают, что такой трафик обусловлен «концентрацией населения». Однако, как сообщают некоторые источники, Лондон всегда славился загруженными дорогами. Так, например, в своем дневнике английский чиновник Сэмюэл Пепис писал о том, как в 1661 году он на полтора часа задержался в пути в Лондоне, чтобы поужинать с лордом Крю.