Лондон был признан самым загруженным городом Европы

Транспортная аналитическая компания Inrix провела исследование, чтобы выяснить, какие города Европы в 2024 году были самыми загруженными. Результатами поделилось издание The Guardian.
Сообщается, что Лондон возглавил рейтинг: водители столицы Великобритании провели в пробках в среднем 101 час, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом автомагистраль A40 Westway была признана самой загруженной в стране.
Эксперты предполагают, что такой трафик обусловлен «концентрацией населения». Однако, как сообщают некоторые источники, Лондон всегда славился загруженными дорогами. Так, например, в своем дневнике английский чиновник Сэмюэл Пепис писал о том, как в 1661 году он на полтора часа задержался в пути в Лондоне, чтобы поужинать с лордом Крю.
Второе место в рейтинге заняла столица Франции — город Париж. Местным водителям за 2024 год пришлось провести в пробках около 97 часов. Третьего места удостоилась ирландская столица — город Дублин, где в 2024 году шоферы потратили на затрудненный трафик примерно 81 час.
Известно, что для подсчета времени и проведения анализа компания Inrix использовала различные источники данных, в том числе данные с телефонов и навигаторов.
Ранее рассказывали, что пассажиры поезда провели два часа в тоннеле под Ла-Маншем, следуя из Лондона в Париж.