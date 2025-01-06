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Лондон был признан самым загруженным городом Европы

В 2024 году местные водители в среднем простояли в пробках 101 час.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Транспортная аналитическая компания Inrix провела исследование, чтобы выяснить, какие города Европы в 2024 году были самыми загруженными. Результатами поделилось издание The Guardian.

Сообщается, что Лондон возглавил рейтинг: водители столицы Великобритании провели в пробках в среднем 101 час, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом автомагистраль A40 Westway была признана самой загруженной в стране.

Эксперты предполагают, что такой трафик обусловлен «концентрацией населения». Однако, как сообщают некоторые источники, Лондон всегда славился загруженными дорогами. Так, например, в своем дневнике английский чиновник Сэмюэл Пепис писал о том, как в 1661 году он на полтора часа задержался в пути в Лондоне, чтобы поужинать с лордом Крю.

Второе место в рейтинге заняла столица Франции — город Париж. Местным водителям за 2024 год пришлось провести в пробках около 97 часов. Третьего места удостоилась ирландская столица — город Дублин, где в 2024 году шоферы потратили на затрудненный трафик примерно 81 час.

Известно, что для подсчета времени и проведения анализа компания Inrix использовала различные источники данных, в том числе данные с телефонов и навигаторов.

Ранее рассказывали, что пассажиры поезда провели два часа в тоннеле под Ла-Маншем, следуя из Лондона в Париж.