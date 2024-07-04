Локоны из бананов: представлена альтернатива искусственным волосам

Я разговаривала с друзьями и коллегами, спрашивая их, как они избавляются от наращенных волос после расчесывания. В большинстве случаев их просто выбрасывают в мусорное ведро. Уровень осведомленности очень низок, большинство людей не осознают, что носят на голове пластик, который может раздражать кожу и вызывать загрязнение окружающей среды. Наша миссия — преобразовать индустрию красоты, предлагая альтернативы, которые приносят пользу их здоровью и окружающей среде. Мы хотим дать женщинам возможность принимать обоснованные решения о том, какие материалы они используют.