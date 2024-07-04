Локоны из бананов: представлена альтернатива искусственным волосам

Компания из Уганды Cheveux Organique разработала стартап по переработке банановых стеблей в искусственные волосы в качестве альтернативы синтетическому аналогу.
Обычно наращенные волосы изготавливаются из человеческих волос или синтетических материалов, таких как нейлон, полиэстер, акрил и ПВХ. Несмотря на то, что синтетика популярна из-за своей дешевизны, она не поддается биологическому разложению и вторичной переработке. Кроме того, многие жалуются, что синтетические волосы могут раздражать кожу головы, так как они содержат потенциально вредные тяжелые металлы и химические вещества.
Я разговаривала с друзьями и коллегами, спрашивая их, как они избавляются от наращенных волос после расчесывания. В большинстве случаев их просто выбрасывают в мусорное ведро. Уровень осведомленности очень низок, большинство людей не осознают, что носят на голове пластик, который может раздражать кожу и вызывать загрязнение окружающей среды. Наша миссия — преобразовать индустрию красоты, предлагая альтернативы, которые приносят пользу их здоровью и окружающей среде. Мы хотим дать женщинам возможность принимать обоснованные решения о том, какие материалы они используют.
Тумусиме считает, что, в отличие от синтетических, «банановые» волосы поддаются биологическому разложению, они долговечны, гипоаллергенны и удобны в использовании. По словам Тумусиме, они также выдерживают сушку и нагрев до 400 градусов. Кроме того, волосы сделаны из выброшенных банановых стеблей, что также помогает сократить количество экологичных отходов.
Уганда является крупнейшим производителем и потребителем бананов в Африке, в день она производит около 10 миллионов метрических тонн бананов. По данным Всемирного экономического форума, жители Уганды потребляют почти килограмм этих фруктов на человека в день, при этом более 75% населения используют бананы в качестве основного продукта питания.
Cheveux Organique тесно сотрудничает с местными фермерами, выращивающими бананы, закупая черенки, которые в противном случае были бы выброшены. Стебли расщепляются, а волокна извлекаются машинным способом. Затем извлеченные волокна высушиваются и обрабатываются, в результате чего получается текстура, напоминающая волосы.
Известно, что в мире есть аналогичные компании по производству альтернативных волос. В США компания Rebundle также производит волосы из банановых волокон, а компания Nourie Hair предлагает альтернативу из экстракта корня женьшеня и розмарина.
К слову о необычных стартапах, ранее компания BrainBridge представила концепт первой в мире системы трансплантации головы человека.
Кристина Корчанова