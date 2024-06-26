По местам «Преступления и наказания»: 10 главных локаций романа

Зловещее место, где Родион решился на отчаянный поступок и совершил преступление, которое стало началом романа и концом его жизни. У исследователей творчества писателя нет единого мнения по поводу адреса — кто-то говорит, что оно было рядом с Никольским рынком, кто-то уверяет, что недалеко от Гороховой улицы. Точка нашего маршрута самая популярная, а еще — красивая. Сейчас это жилое здание, а в XIX веке здесь жил писатель Александр Грибоедов. Первые сцены комедии «Горе от ума» он написал именно здесь.