По местам «Преступления и наказания»: 10 главных локаций романа

Окунуться в атмосферу мистического Петербурга XIX века, пройти весь жизненный путь Раскольникова и лучше понять внутренние переживания Сони Мармеладовой — проведите один из дней в летнем городе именно так. Маршрут понравится даже тем, кто не очень любит творчество Достоевского — все точки очень хорошо показывают настроение города. Вы сможете увидеть самые интересные места Санкт-Петербурга и понять на своем опыте, что он бывает разным — таинственным, вдохновляющим, радостным и пугающим одновременно.
1. Дом Раскольникова
Место, где начинается и заканчивается роман — именно в этом доме расположена маленькая комната, в которой Родион испытывал самые глубокие переживания и тяжелые муки совести.
Зайти внутрь не получится: сейчас в доме живут другие люди. Но вы можете прочитать интересную надпись на мемориальной доске — в этом материале не будет спойлеров. После прогуляйтесь до Сенной площади и сверните на Казначейскую улицу в Адмиралтейском районе — на ней когда-то жил сам Федор Михайлович, и это тоже необычное совпадение.
Точный адрес: Гражданская улица, 19.
2. Дом старухи-процентщицы
Зловещее место, где Родион решился на отчаянный поступок и совершил преступление, которое стало началом романа и концом его жизни. У исследователей творчества писателя нет единого мнения по поводу адреса — кто-то говорит, что оно было рядом с Никольским рынком, кто-то уверяет, что недалеко от Гороховой улицы. Точка нашего маршрута самая популярная, а еще — красивая. Сейчас это жилое здание, а в XIX веке здесь жил писатель Александр Грибоедов. Первые сцены комедии «Горе от ума» он написал именно здесь.
После локации прогуляйтесь вдоль самой набережной — с нее открывается красивый вид на Спас-на-Крови, Русский музей и Казанский собор. В романе она тоже имеет сакральное значение: с этим местом связаны многие сюжетные линии — по ней Раскольников шел убивать старуху, а потом — сознаваться в преступлении. Символично и то, что набережная хорошо видна из следующей точки маршрута.
Точный адрес: Набережная канала Грибоедова, 104/25.
3. Дом Сони Мармеладовой
Это локация — тоже догадка исследователей романа. По описанию в произведении, место было отвратительное — комната без мебели, с острыми углами и видом на «канаву»: так называл Достоевский канал Грибоедова. Но для Раскольникова это была настоящая зона комфорта — здесь он получал утешение и находил опору для своей беспокойной души. Вы тоже сможете понять эти ощущения и даже обрести веру.
Архитектура здания сильно изменилась со времен романа — в советское время к нему пристроили еще два этажа и изменили отделку под популярный стиль сталинского классицизма. Можно проникнуться не только духом романа, но и понаблюдать за сменой эпох и культуры вживую.
Точный адрес: Набережная канала Грибоедова, 73.
4. Полицейская контора
Исследователи уверены, что именно по этому адресу находилась контора надзирателя, куда вызвали Раскольникова за неуплату долга. К тому моменту он уже совершил убийство, но судьба позже еще приведет его в это здание — когда он решит сознаться в преступлении и получить заслуженное наказание.
Во времена, описанные в романе, в этом доме находилась настоящая полицейская контора — Достоевский часто ходил по этой части города, потому что жил рядом.
Точный адрес: Набережная канала Грибоедова, 67.
5. Юсуповский сад
Через него Раскольников шел к старухе-процентщице и думал, что на площадях города нужны фонтаны — они бы отлично освежили воздух и смыли всю грязь города. Его мысли были реализованы в 1863 году — император Александр III открыл сад для посещения и установил фонтаны в каждой его части. С тех пор он стал местом притяжения жителей Петербурга и остался им до сих пор.
Здесь можно комфортно скрыться от городской суеты на несколько часов — посмотреть на пруд с тремя необычными островками, прогуляться до них по мостикам, послушать тишину и представить себе моральные терзания главного героя романа.
Точный адрес: Садовая ул., 54.
6. Дом со шпилем на Садовой
Место знаковое — есть мнение, что без этого здания роман бы вообще не был написан. Во времена Достоевского здесь была гостиница «Пале-де-Кристаль», в которую часто приходил автор. Он проводил время за чтением газет и однажды увидел новость об убийстве старухи.
Дом был отмечен и в романе — Раскольников встречался здесь со Свидригайловым и Мармеладовым.
Точный адрес: Садовая ул., 55−57.
7. Вознесенский мост
В романе это легендарное место, где происходили многие важные события для развития сюжета. Именно здесь на глазах Раскольникова в воду бросилась Афросиньюшка, а Екатерина Мармеладова принуждала детей танцевать, чтобы получить милостыню.
Сам мост — не популярная достопримечательность, но от этого еще интереснее — есть возможность проникнуться атмосферой города без туристических толп (еще несколько способов избежать столпотворений ищите в этой статье).
Точный адрес: Вознесенский пр., 23.
8. Дом на Вознесенском проспекте
Необычная локация, о которой рассказала миру жена Достоевского. По ее воспоминаниям, Федор Михайлович завел супругу в один из дворов проспекта и показал камень, под которым герой его произведения прятал украденные у старухи вещи. Загляните туда по дороге к следующей точке.
Точный адрес: Вознесенский пр., 3−5.
9. Сенная площадь
Это — одно из главных мест действия романа, где часто происходит встреча героев. Оживленное место, которое хорошо отражает жизнь Петербурга той эпохи — толпы, хаос, бедность, потерянность и отчаяние. Символизм тоже есть — здесь главный герой решился на убийство, здесь же в нем и покаялся.
Сейчас Сенная площадь тоже остается оживленным местом, которое видело все взлеты и падения города — дешевые рынки Царской России, бунт из-за эпидемии холеры, недорогие продукты в 90-х. Колоритный район, который показывает другую жизнь в самом центре города.
Точный адрес: Сенная площадь.
10. Исаакиевский собор
В романе есть пронзительная сцена, когда Родион долго смотрит на собор. С одной стороны, он был символом духовного поиска главного героя. С другой стороны, он явно испытывал неприязнь к зданию, как и сам Достоевский.
Но эту локацию точно стоит включить в маршрут по городу — она давно стала одним из символов Санкт-Петербурга. Величественная архитектура, интересный интерьер и смотровая площадка, с которой северную столицу видно, как на ладони. Готовьтесь к видам, от которых захватывает дух, а еще — к легкому кардио на подъеме по старинным ступенькам.
Точный адрес: Исаакиевская площадь, 4.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Дарья Сизова