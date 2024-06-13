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По следам «Гарри Поттера»: 8 мест, которые вернут в детство

От Платформа 9 ¾ до Хогвартса. Cписок популярных мест, которые необходимо посетить, чтобы окунуться в атмосферу мира «Гарри Поттера» и почувствовать себя частью этой удивительной истории.

Туристы отправляются по следам «Гарри Поттера».
Источник: Shutterstock.com

Эти локации помогут снова почувствовать себя ребенком — каждому иногда нужно немного волшебства.

Как говорила Джоан Роулинг, не нужно расстраиваться, что вы не получили письмо: мы все были в Хогвартсе, читая книги, смотря фильмы и изучая информацию на Wizarding World. Во взрослом возрасте тоже можно продлить ощущение сказки — отправляйтесь в одно из этих мест, чтобы почувствовать себя частью волшебного мира.

1. Платформа 9 ¾, Лондон

С платформы 9 ¾ можно попасть в Хогвардс.
Источник: london-tickets.co

Самое известное место саги, которое было во всех книгах и картинах — с него обычно начинались все приключения в школе чародейства и волшебства. Здание самого вокзала Кингс-Кросс очень красивое, а кадры из фильмов словно оживают. На территории есть тот самый проход на волшебную платформу — можно даже сфотографироваться с тележкой и представить, что вы уже получили письмо и сейчас попадете на особый поезд, недоступный маглам и обычным людям.

Как найти: King’s Cross Station, Euston Rd, London N1 9AL, Великобритания.

2. Замок Алник, Нортумберленд

Замок Алник, Нортумберленд днем.
Источник: visitnorthumberland.com

Место очень плотно ассоциируется с квиддичем — тут снимали сцены первого полета Гарри на метле и первый матч, где он проглотил снитч. Кстати, этот эпизод имеет большое значение для развития сюжета всех фильмов — вспоминайте почему, пока будете гулять по окрестностям. И, конечно, полет на машине до школы — Рону долго пришлось переживать последствия этого поступка.

Как найти: Alnwick Castle, Alnwick NE66 1NQ, Великобритания.

3. Оксфордский университет, Оксфорд

Обязательно загляните в Большой Зал Крайст-Черч — это тот самый обеденный зал Хогвартса, где герои отмечали Хэллоуин, узнали про тролля в подземелье и готовились к главной битве с Волан-де-Мортом. Бодлианская библиотека — место силы Гермионы. Перед глазами могут всплыть кадры, как Гарри ходил в запретную секцию в первом фильме, а в четвертом всю ночь искал способ пройти испытание Турнира трех волшебников.

Как найти: University of Oxford, Oxford OX1 2JD, Великобритания.

4. Площадь Клермонт

Интересная архитектура на площади Клермонт.
Источник: strikefans.com

Это та самая площадь Гриммо, где располагалась штаб-квартира Ордена Феникса. В последнем фильме Гарри с друзьями долго прятались в доме 12 от Пожирателей смерти, нашли медальон, который оказался крестражем и дал возможность победить Волан-де-Морта.

Как найти: Claremont Square, Islington, London N1, Великобритания.

5. Гленфиннан (виадук), Шотландия

Живописные места Гленфиннана (виадук) в Шотландии
Источник: atlasobscura.com

По нему вы буквально отправитесь в путешествие в мир Гарри Поттера — «Хогвартс-экспресс» шел именно по этому пути. Можно погулять по окрестностям и посмотреть панораму со стороны, а можно сесть на поезд и проехать по живописному маршруту. Это самый длинный железнодорожный мост страны, за время поездки вы точно успеете выбрать факультет, волшебные предметы, узнать все сплетни и даже потренироваться в заклинаниях, как всегда делала Гермиона.

Как найти: Glenfinnan Viaduct, Glenfinnan PH37 4LT, Великобритания.

6. Кафе The Elephant House, Эдинбург

Атмосфера кафе The Elephant House, Эдинбург.
Источник: elephanthouse.biz

Тут вы не попробуете сливочное пиво и не окунетесь в атмосферу Хогсмида, но точно вдохновитесь на творчество и новое начало — именно в этом кафе Джоан Роулинг написала большую часть первой книги о мальчике, который выжил.

Как найти: 21 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EN, Великобритания.

7. The Wizarding World of Harry Potter, Орландо, США

Сказочный парк The Wizarding World of Harry Potter в Орландо, США.
Источник: wizardingworldpark.com

Это тематический парк, где вы полностью погрузитесь в мир саги — прогуляетесь по улицам Хогсмида, окажетесь в волшебном замке, полетаете на гиппогрифе, сделаете фото в «Ночном Рыцаре». Между локациями внутри парка будете перемещаться на «Хогвартс-экспрессе». Выделяйте целый день и забирайте с собой впечатления на всю жизнь!

Как найти: 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819, США.

8. Глостерский собор, Великобритания

Глостерский собор в Великобритании весной.
Источник: gloucestercathedral.org.uk
Новость

«Тайная комната снова открыта, трепещите враги наследника» — все коридоры волшебного замка снимали именно здесь. Запутанные галереи, лестницы, которые меняют направления, кровавая надпись на стене из второго фильма и туалет с призраком Плаксы Миртл — на это все можно посмотреть вживую.
Как найти: Gloucestershire, South West England, United Kingdom.

Автор: Дарья Сизова