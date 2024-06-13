По следам «Гарри Поттера»: 8 мест, которые вернут в детство

Самое известное место саги, которое было во всех книгах и картинах — с него обычно начинались все приключения в школе чародейства и волшебства. Здание самого вокзала Кингс-Кросс очень красивое, а кадры из фильмов словно оживают. На территории есть тот самый проход на волшебную платформу — можно даже сфотографироваться с тележкой и представить, что вы уже получили письмо и сейчас попадете на особый поезд, недоступный маглам и обычным людям.