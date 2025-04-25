Логистический подвиг Чернобыля. Как за два часа в СССР эвакуировали Припять

Сейчас город Припять — самый таинственный и притягательный город для любителей заброшек и поклонников компьютерных игр. А в 1986 году он был самым молодым и самым цветущим городом СССР. В нем проживало 47 тысяч человек. Через 36 часов после взрыва в Чернобыле Припять навсегда опустела.
Припять. Последний урок в школе
Сейчас часто пишут о том, что власти СССР всё делали не так, медлили, не верили в аварию, скрывали. Воспоминания свидетелей говорят об обратном. СССР стал единственной страной, сумевшей справиться с крупнейшей радиационной катастрофой того времени.
Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской Атомной станции прогремел ночью с 25 на 26 апреля. По воспоминаниям одной из школьниц, чья семья жила в Припяти, уже утром в школе перед каждым классом лежала влажная тряпка, у каждого умывальника — кусок мыла, окна во время занятий не открывали, а прямо на уроках детям раздали таблетки для экстренной защиты от радиационного воздействия. Многие школьники Припяти до сих пор считают, что остались здоровы благодаря этим мерам. С утра были отменены все мероприятия и соревнования, школьников разворачивали и возвращали в школу.
После третьего урока детей отправили по домам и запретили выходить на улицу и открывать окна. Самым маленьким надевали марлевые повязки. Маленькие девочки плакали, не понимая, что происходит.
В воспоминаниях детей эти дни остались как время, когда они в последний раз видели друзей, одноклассников и учителей. «Учительница сказала идти нам домой, потому что случилась авария. В этот день я видел ее в последний раз», «Я подошел к окну, под ним стояла одноклассница Нина. Она сказала, что никого не слушается и будет гулять сколько захочет. Я видел ее в последний раз». «Когда мы шли из школы, то увидели, как пожарные поливают из шланга листву деревьев. Мальчишки не обращали внимания на крики пожарных и умывались водой, стекавшей с листвы…». Это сейчас можно с ужасом читать эти строки, а тогда секретность работ на АЭС была такова, что дети ничего не знали о радиации, и не понимали, что подвергают себя опасности.
Припять: самый тревожный день
Для старшеклассников день и ночь после взрыва стали самыми тревожными. Неделя перед катастрофой была посвящена школьным учением по ГО, и десятиклассники по плану провели ночь аварии на раскладушках в классах. Утром их не выпустили из учебного заведения. Подростки сразу поняли — что-то случилось. Днем многие узнали, что родители были увезены с работы в больницу. В первый же день туда поступило 134 человека. Междугородняя телефонная связь и телевидение не работали. Вечером прямо из окон домов дети видели зарево на станции — это плавился графит реактора.
«Когда стемнело, и я из окна посмотрел на ЧАЭС, то увидел внутри красное зарево — там горел графит. Это были самые страшные и тревожные день и ночь», — вспоминал позже Сергей Нехаев. В год катастрофы ему было 16 лет.
Лишь к вечеру стали известны масштабы катастрофы. До этого и в Киеве, и в Москве надеялись, что реактор цел. Уровень радиации в городе неуклонно рос.
Эвакуация Припяти
Никакой паники в Припяти не было. Все вели себя спокойно, хотя и были встревожены. В воскресенье 27 апреля в 9:00 по радио объявили об эвакуации. Она полностью легла на плечи администрации города и сотрудников МВД. Они перекрывали дороги к ЧАЭС, препятствовали проезду в места излюбленной рыбалки и отдыха. Все были без защиты. Движение судов по Припяти было остановлено.
Утром милиционеры пошли по городу обходом. С собой разрешали брать паспорта, наличные, личные вещи. Требовали закрывать окна и двери, перекрывать воду. Чтобы люди были сговорчивее, обещали, что через три дня все вернуться назад.
К обеду в город пригнали 1255 автобусов и 250 грузовых машин с крытыми кузовами. Погрузка началась около 14:30 и закончилась к 16:30. Эвакуация была настолько масштабной, что отъезжавшим было жутко, тем более что они видели как стекаются к Чернобылю армейские части.
Сначала на выезд из города пропускали только автобусы, позже стали пропускать частные машины. Правда с требованием забирать из зоны поражения детей и стариков. Поэтому в машины сажали свою семью, брали соседей, их детей, школьников. Некоторые уезжали через лес, но это было шибкой — именно они получили самые большие дозы радиации. Полторы тысячи жителей вывезли со станции Янов железнодорожными составами.
После эвакуации города милиционеры вновь обошли все дома — выявляли тех, кто мог остаться, запирали двери.
После эвакуации
На автобусах людей вывозили в Киевскую, в Ровенскую области. Первую ночь многие проводили в незнакомых селах, в домах местных жителей, затем старались перебраться к родным. Беженцам помогали все — от милиционеров до незнакомых водителей. Всех эвакуированных старались поместить в больницы. К этому времени в больницах УССР уже были специалисты по дозиметрии с приборами. Первым делом беженцев просили принять душ, меняли одежду на больничные халаты, измеряли уровень радиации. Радиоактивную одежду уничтожали. Детям и женщинам состригали косы — в волосах радиация держалась особенно долго. Часто меняли постельное белье — оно тоже начинало фонить. Кроме таблеток от радиации беженцам давали витамины. В больнице продержали две недели, потом всем выдали новую одежду и отпустили.
Но те, кто уехал сразу и далеко, например, в Одессу, старались позаботиться о себе сами. Одежду снимали и закапывали как можно глубже, где-нибудь в лесу, коротко стриглись, старались чаще принимать душ.
Назад никто из них так и не вернулся. Жить в Припяти можно будет только через 3 тысячи лет.
Майя Новик