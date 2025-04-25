Логистический подвиг Чернобыля. Как за два часа в СССР эвакуировали Припять

В воспоминаниях детей эти дни остались как время, когда они в последний раз видели друзей, одноклассников и учителей. «Учительница сказала идти нам домой, потому что случилась авария. В этот день я видел ее в последний раз», «Я подошел к окну, под ним стояла одноклассница Нина. Она сказала, что никого не слушается и будет гулять сколько захочет. Я видел ее в последний раз». «Когда мы шли из школы, то увидели, как пожарные поливают из шланга листву деревьев. Мальчишки не обращали внимания на крики пожарных и умывались водой, стекавшей с листвы…». Это сейчас можно с ужасом читать эти строки, а тогда секретность работ на АЭС была такова, что дети ничего не знали о радиации, и не понимали, что подвергают себя опасности.