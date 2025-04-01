Лодка «Акрос» Конюхова отправится в музей в случае обнаружения

«Что касается возвращения (Федора Конюхова) в Индийский океан, не могу ничего пока сказать. Это надо будет строить новую лодку, потому что “Акрос” сейчас дрейфует в океане, и не известно, что с ней будет. На ней, конечно, же уже нельзя делать никакие проекты, ее только в музей. Федору надо вернуться в Россию, поговорить с партнерами, семьей и уже принимать решение, захочет ли он — это только его решение — делать этап от Южной Африки до Западной Австралии», — сказал Конюхов-младший.