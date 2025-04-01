Лодка «Акрос» Конюхова отправится в музей в случае обнаружения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Весельная лодка «Акрос» путешественника Федора Конюхова, который оставил ее из-за поломок оборудования в середине Индийского океана и перебрался на китайский сухогруз, непригодна для дальнейших плаваний. Она отправится в музей, если ее удастся выловить у берегов Австралии через полгода, сообщил ТАСС руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
«Что касается возвращения (Федора Конюхова) в Индийский океан, не могу ничего пока сказать. Это надо будет строить новую лодку, потому что “Акрос” сейчас дрейфует в океане, и не известно, что с ней будет. На ней, конечно, же уже нельзя делать никакие проекты, ее только в музей. Федору надо вернуться в Россию, поговорить с партнерами, семьей и уже принимать решение, захочет ли он — это только его решение — делать этап от Южной Африки до Западной Австралии», — сказал Конюхов-младший.
По его словам, предполагаемая траектория дрейфа лодки в Южном Индийском океане уже рассчитана, однако в расчет берутся только океанские течения, шторма могут сильно изменить направление ее движения. Автоматическая идентификационная система лодки перестала работать после столкновения с бортом сухогруза во время поднятия на борт Федора Конюхова, но спутниковый буй Iridium работает и передает координаты.
Несмотря на окончание плавания, Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана. Рекорд будет учтен Обществом океанских гребцов (ORSI), штаб экспедиции уже подает документы.
Об экспедиции
Путешественник собирался добраться от Южной Америки до Австралии, преодолев расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Переход к Австралии стал вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018 — 2019 гг. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка «Акрос», модернизированная для новой экспедиции. Однако из-за повреждения оборудования во время многочисленных штормов плавание пришлось прекратить.
Длина судна составляет 9 м, вес пустого корпуса — 400 кг. На «Акросе» есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке было припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, установлена спутниковая связь, солнечные батареи и электрический опреснитель воды.