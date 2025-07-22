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Лободе могут запретить въезд в Россию

У певицы Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Лобода — украинская певица и автор песен, самые популярные среди которых «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной», «SuperSTAR». Прославилась благодаря приглашению в музыкальную группу «ВИА Гра». В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.

До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.