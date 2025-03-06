Гибель партизанки Лизы Чайкиной и месть за расстрел подпольщицы

Ранние годы и путь к партизанской борьбе
Елизавета Чайкина родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна, ныне находящейся в Тверской области. С ранних лет она проявляла активность и стремление к общественной жизни. В 1939 году, после окончания школы, Лиза была избрана секретарем Пеновского райкома комсомола, а вскоре стала членом ВКП (б). В начале войны, в 1941 году, она прошла курсы партийных и комсомольских работников в Калинине (сейчас Тверь) и вернулась в родной район, чтобы возглавить подпольную организацию молодежи.
С 14 октября 1941 года Чайкина активно участвовала в партизанской борьбе на территории Калининской области. Она не только собирала разведывательные сведения, но и вдохновляла местных жителей на борьбу с оккупантами. Её призывы и активные действия помогали поднимать дух народа в это трудное время.
Подвиг и трагическая смерть
22 ноября 1941 года Чайкина получила задание разведать численность вражеского гарнизона в Пено. По пути она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, где её заметил местный староста и донёс немцам. Гитлеровцы ворвались в дом, расстреляли семью Купоровых и увезли Лизу в Пено. Нацисты поймали девушку, убегающую в лес, объвив, что расстреляют всех, кто живет на хуторе. Тогда она вышла из леса и сдалась. Несмотря на жестокие пытки, партизанка отказалась выдать информацию о местонахождении своего отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Ей было всего 23 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года за проявленное мужество и самоотверженность в борьбе с фашистами Чайкиной Елизавете Ивановне было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, а также она была награждена орденом Ленина.
Как товарищи отомстили за смерть Чайкиной
Узнав о казни своей боевой подруги, партизанский отряд отомстил предателям. Смертные приговоры были вынесены тем, кто свидетельствовал против девушки — Арине Кругловой, заявившей немцам о том, что Чайкина — комсомолка и партизанка, а также полицаям отцу и сыну Колосовым, сдавшим девушку. В итоге 25 ноября 1941 года партизаны выкрали предателей из тверского села и расстреляли их по законам военного времени в лесу.
Память о героине
Имя Лизы Чайкиной стало известным не только в её родном районе, но и за его пределами. В её честь были названы улицы, школы и предприятия во многих городах бывшего СССР. В Твери был открыт Музей комсомольской славы имени Е. И. Чайкиной, а в поселке Пено установлен ее бюст.