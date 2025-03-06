Гибель партизанки Лизы Чайкиной и месть за расстрел подпольщицы

22 ноября 1941 года Чайкина получила задание разведать численность вражеского гарнизона в Пено. По пути она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, где её заметил местный староста и донёс немцам. Гитлеровцы ворвались в дом, расстреляли семью Купоровых и увезли Лизу в Пено. Нацисты поймали девушку, убегающую в лес, объвив, что расстреляют всех, кто живет на хуторе. Тогда она вышла из леса и сдалась. Несмотря на жестокие пытки, партизанка отказалась выдать информацию о местонахождении своего отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Ей было всего 23 года.