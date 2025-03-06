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Гибель партизанки Лизы Чайкиной и месть за расстрел подпольщицы

Елизавете Чайкиной 6 марта 1942 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за её выдающийся вклад в борьбу с фашизмом во время Великой Отечественной войны. Подвиг расстрелянной девушки, не выдавшей место партизанского отряда, стал символом мужества для советской истории. За ее смерть отомстили товарищи, ради которых она пожертвовала жизнью.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Герой Советского Союза партизанка Елизавета Чайкина, растрелянная в 1941 году немцами.
Герой Советского Союза партизанка Елизавета Чайкина, растрелянная в 1941 году немцами.Источник: РИА "Новости"

Ранние годы и путь к партизанской борьбе

Елизавета Чайкина родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна, ныне находящейся в Тверской области. С ранних лет она проявляла активность и стремление к общественной жизни. В 1939 году, после окончания школы, Лиза была избрана секретарем Пеновского райкома комсомола, а вскоре стала членом ВКП (б). В начале войны, в 1941 году, она прошла курсы партийных и комсомольских работников в Калинине (сейчас Тверь) и вернулась в родной район, чтобы возглавить подпольную организацию молодежи.

С 14 октября 1941 года Чайкина активно участвовала в партизанской борьбе на территории Калининской области. Она не только собирала разведывательные сведения, но и вдохновляла местных жителей на борьбу с оккупантами. Её призывы и активные действия помогали поднимать дух народа в это трудное время.

Советская почтовая марка, посвященная Герою Советского Союза Лизе Чайкиной.
Советская почтовая марка, посвященная Герою Советского Союза Лизе Чайкиной.Источник: РИА "Новости"

Подвиг и трагическая смерть

22 ноября 1941 года Чайкина получила задание разведать численность вражеского гарнизона в Пено. По пути она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, где её заметил местный староста и донёс немцам. Гитлеровцы ворвались в дом, расстреляли семью Купоровых и увезли Лизу в Пено. Нацисты поймали девушку, убегающую в лес, объвив, что расстреляют всех, кто живет на хуторе. Тогда она вышла из леса и сдалась. Несмотря на жестокие пытки, партизанка отказалась выдать информацию о местонахождении своего отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Ей было всего 23 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года за проявленное мужество и самоотверженность в борьбе с фашистами Чайкиной Елизавете Ивановне было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, а также она была награждена орденом Ленина.

Партийный билет партизанки Лизы Чайкиной из Музея комсомольской славы.
Партийный билет партизанки Лизы Чайкиной из Музея комсомольской славы.Источник: Овчинников Александр/ТАСС

Как товарищи отомстили за смерть Чайкиной

Узнав о казни своей боевой подруги, партизанский отряд отомстил предателям. Смертные приговоры были вынесены тем, кто свидетельствовал против девушки — Арине Кругловой, заявившей немцам о том, что Чайкина — комсомолка и партизанка, а также полицаям отцу и сыну Колосовым, сдавшим девушку. В итоге 25 ноября 1941 года партизаны выкрали предателей из тверского села и расстреляли их по законам военного времени в лесу.

Адресная табличка на улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске.
Адресная табличка на улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске.Источник: Avsolov/CC BY-SA 4.0

Память о героине

Имя Лизы Чайкиной стало известным не только в её родном районе, но и за его пределами. В её честь были названы улицы, школы и предприятия во многих городах бывшего СССР. В Твери был открыт Музей комсомольской славы имени Е. И. Чайкиной, а в поселке Пено установлен ее бюст.