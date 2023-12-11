Live Science: сделанное около 420 года седло признано древнейшим в мире
Когда-то седла изменили мир, позволив человеку осваивать огромные территории, перемещаясь на лошади. А началось всё именно там.
Когда-то седла изменили мир, позволив человеку осваивать огромные территории, перемещаясь на лошади. А началось всё именно там.
В 2015 году полиция конфисковала у грабителей несколько артефактов, похищенных ими из так называемой «могилы всадника» — пещерного захоронения V века нашей эры, расположенного в провинции Ховд. Среди награбленного оказалось расписное седло на деревянной раме, снабженное железными стременами. Это самое древнее в мире седло современного типа из всех найденных до сих пор.
Дело в том, что древние наездники-кочевники скакали на одомашненных лошадях по степям Западной и Центральной Азии либо вообще без седла, либо, для большего комфорта, подкладывая на лошадиные спины шкуры или циновки. Изобретение уздечки и удил, а много позже — твердых седел на деревянном каркасе, снабженных стременами, — коренным образом изменило не только искусство верховой езды, но и отношения между человеком и лошадью. Поскольку органический материал обычно плохо сохраняется, археологам было сложно судить, когда и где появились первые седла современного типа.
Седло из «могилы всадника» отлично сохранилось. Оно было изготовлено из древесины березы и раскрашено черной и красной краской. По бокам седла свисали стремена — кожаные петли с железными кольцами. Кроме того, в захоронении присутствовали и другие части конского снаряжения, в том числе железные удила, а также деревянный лук, мумифицированные останки лошади и кости ее хозяина, похороненного в одежде из овечьих и барсучьих шкур.
Радиоуглеродный анализ человеческих останков, а также образцов кожи, из которой были сделаны стремена, позволил датировать и захоронение, и седло примерно 420 годом нашей эры.
Как полагают ученые, твердокаркасные седла и стремена были изобретены именно в монгольских степях, а оттуда, уже в Средние века, распространились по территории Евразии. Это изобретение было переломным моментом — благодаря твердой конструкции седла верховая езда стала гораздо комфортнее и для лошади, и для всадника, а стремена позволяли ему чувствовать себя верхом гораздо устойчивее и увереннее, особенно во время схватки с врагом.