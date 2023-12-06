Live Science: альфа-самец шимпанзе отобрал добычу у венценосного орла

Шимпанзе по большей части вегетарианцы, однако в их рацион входят и продукты животного происхождения. Чаще всего это мясо позвоночных и беспозвоночных, добытое на охоте, и гораздо реже падаль. Но, как правило, шимпанзе лакомятся брошенными остатками трофеев чужой охоты, на которые не позарился сам охотник, а не отбирают у него добычу.

Тем временем, зоологи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) описали в журнале Primates удивительную сцену, которую они наблюдали в долине Исса в Западной Танзании. Венценосный орел (крупный пернатый хищник, размах крыльев которого достигает двух метров) только собрался пообедать убитой им молодой антилопой бушбок, как на него напал альфа-самец шимпанзе по кличке Имба и в короткой схватке отобрал добычу.

Другие шимпанзе окружили Имбу и в течение примерно часа либо пытались отобрать труп антилопы либо выпрашивали у него кусочек. Но Имба поделился мясом лишь с одной из самок, а остальное съел сам. Когда вожак наелся, он разрешил другим членам группы доесть антилопу. В итоге от нее остался только череп.

Это всего лишь второй задокументированный случай такого поведения у шимпанзе. Предыдущий описан в 2019 году в Journal of Human Evolution — шимпанзе отобрал добычу у леопарда. Кроме того, зоологи неоднократно наблюдали, как шимпанзе отбирают добычу у бабуинов.

Поскольку шимпанзе — одни из наших ближайших родственников, наблюдение за ними позволяет понять, как себя вели наши предки, жившие 6−8 миллионов лет тому назад, и разобраться в эволюции человеческого поведения, объяснил в комментарии для Live Science ведущий автор статьи Сэм Бейкер.

Скорее всего, социальное поведение наших предков становилось все сложнее, двигаясь по такой траектории — от пассивного собирания падали к агрессивному отбиранию добычи у других хищников, а затем на следующую эволюционную ступеньку, к сотрудничеству, позволявшему успешно охотиться.