Литва ввела режим ЧС из-за метеозондов в её воздушном пространстве

Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за метеозондов, которые якобы влетают в её воздушное пространство со стороны Белоруссии, сообщило «Литовское радио и телевидение».
Законопроект о режиме ЧС зачитал министр внутренних дел государства Владислав Кондратович. Никто из других членов правительства не выразил возражений по поводу содержания документа. В связи с этим премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что инициатива принята.
В документе утверждается, что на укзанных воздушных шарах перевозится контрабанда. Кроме того, они якобы представляют угрозу для национальной безопасности Литвы.
Напомним, 30 ноября международный аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за обнаружения в его воздушной зоне неизвестных объектов. Предположительно, речь шла о воздушных шарах или метеозондах. Следовавшие в столицу Литвы рейсы временно перенаправлялись в аэропорт города Каунаса.
1 декабря советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что власти рассматривают страны возможность переноса в Каунас ночных авиарейсов из-за метеозондов, которые заходят в контрольную зону Вильнюсского международного аэропорта, в связи с чем полёты приходится приостанавливать.