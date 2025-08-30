Литва объяснила появление «зубов дракона» у границ России и Белоруссии

Литва установила на неиспользуемых дорогах у некоторых пограничных пунктов с Россией и Белоруссией заграждения, для создания которых использовали так называемые зубы дракона — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на литовскую армию.
Установка заграждений является плановой, они станут частью будущей Балтийской оборонной линии — долгосрочного плана стран Балтии и Польши по снижению угрозы сухопутного вторжения и ограничению возможных действий враждебных государств, объяснили в Вильнюсе.
«Установленные заграждения — лишь часть большой интегрированной картины. Начинаем с тактического уровня — конкретных препятствий на границе, а позже объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему», — заявил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.
Возле неработающих пунктов пропуска заграждения установлены прямо на дорогах, а возле действующих — заграждения разместили в легко доступных местах, чтобы при необходимости можно было быстро задействовать, отметили в военном ведомстве.
Несколькими днями ранее, 28 августа, Белоруссия сообщила о появлении в трех пунктах пропуска на границе с Литвой «зубов дракона». Пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог». Из них работает только «Каменный лог», согласно данным белорусского погранкомитета. Также функционирует пункт пропуска «Бенякони». В общей сложности на границе двух стран шесть пунктов пропуска.