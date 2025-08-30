Литва объяснила появление «зубов дракона» у границ России и Белоруссии

Несколькими днями ранее, 28 августа, Белоруссия сообщила о появлении в трех пунктах пропуска на границе с Литвой «зубов дракона». Пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог». Из них работает только «Каменный лог», согласно данным белорусского погранкомитета. Также функционирует пункт пропуска «Бенякони». В общей сложности на границе двух стран шесть пунктов пропуска.