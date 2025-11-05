Литовкин: что скрывается за решением США проводить ядерные испытания

За закрытыми дверями
5 ноября президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. По его поручению МИД, Минобороны, спецслужбы и гражданские ведомства должны внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Перед этим президент заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, в котором тот представил разведданные о подготовке США к возобновлению ядерных испытаний.
По его словам, Америка постоянно совершенствует стратегическое наступательное вооружение, расконсервируют пусковые установки на подлодках. В конце года на вооружение армии будет принят гиперзвуковой комплекс «Дарк Игл». Из-за этого подлетное время с территории Германии до центральной части России составит «порядка шести-семи минут». Герасимов упомянул учения Global Thunder, которые прошли в октябре, и где отрабатывались превентивные ядерные удары по российской территории.
Заслушав доклад, Путин отметил, что «если Соединенные Штаты или другие страны-участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, то и Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия».
5 ноября в США успешно прошли испытания ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета может преодолевать расстояние в 6,8 тысяч км без боевого оснащения. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп приказал военным начать испытания американского ядерного оружия — первый раз за 30 лет.
Цепная реакция
Военный обозреватель Виктор Литовкин опроверг тезис о технологическом превосходстве США в сфере ядерного оружия, о котором упоминает в выступлениях Дональд Трамп. «Технологического преимущества Соединенных Штатов нет, — заявил полковник в отставке. — Они безуспешно пытаются создать новую ракету со времен Барака Обамы, когда на разработку Sentinel выделили $2 трлн. Средства растворились, а ракеты до сих пор нет».
Эксперт напомнил, что Трамп еще в первый свой президентский срок обещал «супер-пупер-ракету», но, став 47-м главой Белого дома, так и не представил разработку. «Ракетный комплекс Minuteman III стоит на вооружении 40 лет, а новую систему американцы создать не могут», — подчеркнул Литовкин.
«Трамп обещал захватить Гренландию, присоединить Канаду, угрожал России, до сих пор хочет скинуть Мадуро, но пока у него получилось только потерять Нью-Йорк. Проиграл сражение, но не проиграл войну. В США еще есть много городов, где Трамп может победить, хотя возможно для этого ему придется обстрелять данные города “супер-пупер” ракетами, которые (по его словам) есть у Пентагона», — иронизирует на эту тему телеграм-канал «Старше Эдды».
Литовкин уверен, что если США выйдут из договора о запрещении ядерных испытаний во всех средах, России будет негоже оставаться безучастной. Он также провел терминологическое различие между испытаниями, пояснив, что Россия проверяет не ядерные заряды, а носители — такие как «Ярс», «Синева» и крылатые ракеты.
«Возобновление испытаний может спровоцировать цепную реакцию. Появится желание у стран на ядерном пороге обзавестись своим оружием, которое может попасть в руки непредсказуемых режимов или террористов. Это создает условия для начала Третьей мировой войны», — заключил эксперт.
«Пока что мы наблюдаем лишь политическую игру, где заявления об испытаниях — это инструмент давления. Ни Вашингтон, ни Москва не заинтересованы в реальной эскалации, но обе стороны вынуждены демонстрировать готовность», — добавил он.