Литовкин: что скрывается за решением США проводить ядерные испытания

«Трамп обещал захватить Гренландию, присоединить Канаду, угрожал России, до сих пор хочет скинуть Мадуро, но пока у него получилось только потерять Нью-Йорк. Проиграл сражение, но не проиграл войну. В США еще есть много городов, где Трамп может победить, хотя возможно для этого ему придется обстрелять данные города “супер-пупер” ракетами, которые (по его словам) есть у Пентагона», — иронизирует на эту тему телеграм-канал «Старше Эдды».