По следам великих писателей: 5 маршрутов по литературным местам Москвы

Москва — город с богатой литературной историей, где творили многие великие писатели. Их жизни и творчество оставили неизгладимый след на улицах и в домах столицы. Прогулка по литературной Москве — это возможность окунуться в атмосферу прошлого, прикоснуться к жизни гениев и увидеть места, вдохновлявшие их на создание шедевров. Предлагаем вам пройтись по знаковым местам, связанным с Толстым, Чеховым, Есениным и другими знаменитыми писателями. Готовьтесь к увлекательному путешествию по литературной Москве.