Листовой или в пакете. Эксперт объяснил, в чем разница между видами чая

При этом качество чая зависит от исходного сырья и места его произрастания. Если это регионы, знаменитые на весь мир своим чайным листом, например, Цейлон (Шри-Ланка), Кения или Индия, то к качеству чая в 99% случаев вопросов не возникает. Чаи же из Вьетнама или Аргентины могут обладать менее насыщенным вкусом и ароматом, поэтому их чаще используют для производства бюджетных разновидностей напитка.