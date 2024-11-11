Листовой или в пакете. Эксперт объяснил, в чем разница между видами чая

Некоторые компании производят как листовой, так и пакетированный чай на одной фабрике, причем зачастую на соседних линиях, рассказал aif.ru титестер-разработчик Андрей Скидан компании «Май». А разница между этими видами зависит лишь от предпочтений потребителей.
Для того чтобы закрыть растущий спрос на пакетированный чай, производители используют специальную технологию — CTC (Crush, Tear, Curl — «дробление», «разрыв», «скручивание»). Чай поступает на фабрику, где его сначала измельчают, а затем скручивают в маленькие гранулы.
«Около 90% пакетированного чая — продукт технологии CTC, а не мелкие фракции листового, как ошибочно думают многие», — объясняет эксперт.
При этом качество чая зависит от исходного сырья и места его произрастания. Если это регионы, знаменитые на весь мир своим чайным листом, например, Цейлон (Шри-Ланка), Кения или Индия, то к качеству чая в 99% случаев вопросов не возникает. Чаи же из Вьетнама или Аргентины могут обладать менее насыщенным вкусом и ароматом, поэтому их чаще используют для производства бюджетных разновидностей напитка.
«Важным маркером является и цена: по-настоящему хороший чай не бывает дешевым, — полагает титестер Скидан. — Впрочем, недорогой чай совсем не обязательно будет плохим, просто его цель — удовлетворить базовые потребности, а потому он характеризуется насыщенностью, терпкостью и интенсивностью вкуса».
Резюмируя сказанное, эксперт отмечает, что выбор между крупнолистовым и пакетированным чаем зависит от предпочтений каждого человека и ситуации употребления. Для повседневного использования пакетированный чай очевидно более удобен, в то время как крупнолистовой отлично подойдет для особого случая или полноценной чайной церемонии. «Главный совет: если хотите выбрать качественный чай, обращайте внимание на географическое происхождение сырья и сертификаты конечного производителя», — поясняет он.