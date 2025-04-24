Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагент-комик Дмитрий Романов прописан в квартире иноагента Руслана Белого

Лишенный гражданства России комик Дмитрий Романов* оказался прописан в московской квартире иноагента Руслана Белого**, который помогал ему получить российский паспорт в десятых годах.

По данным Mash, элитная жилплощадь находится на улице Народного Ополчения на западе столицы. Предварительно, в ней прописаны супруга Белого** Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана Белая. В 2023-м Руслан вместе с женой переехал в Испанию.

В 2022 году Романов* сбежал из России в Европу, но из жилья не выписался. Помимо того, у него есть ещё недвижимость в родной Одессе на Арнаутской улице. Ранее мы писали, что Дмитрию и Вячеславу Комиссаренко* по инициативе ФСБ отозвали российское гражданство и запретили въезд в РФ.

* Внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремизму или терроризму.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.