Иноагент-комик Дмитрий Романов прописан в квартире иноагента Руслана Белого

В 2022 году Романов* сбежал из России в Европу, но из жилья не выписался. Помимо того, у него есть ещё недвижимость в родной Одессе на Арнаутской улице. Ранее мы писали, что Дмитрию и Вячеславу Комиссаренко* по инициативе ФСБ отозвали российское гражданство и запретили въезд в РФ.