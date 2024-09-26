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Лишний вес женщины удваивает риск развития аутизма у ребенка

Многим известно, что поведение матери во время беременности влияет на развитие малыша в утробе. Так, например, курение может повысить риск патологий у ребенка. Теперь ученые установили, что лишний вес женщины также опасен для будущих детей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Ученые из Австралии обнаружили, что большой лишний вес матери приводит к риску нервно-психических и поведенческих расстройств у ребенка. Исследование опубликовано в журнале Psychiatry Research.

Специалисты провели метаанализ 42 эпидемиологических исследований. Учитывались данные почти 3,7 миллиона пар, состоящих из матери и ребенка. Исследователи изучили, как лишний вес женщины до зачатия и во время беременности связан с расстройствами развития психики, нервной системы и поведения.

Оказалось, что большой лишний вес в двух изученных случаях увеличивает риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) на 32% и в 2,2 раза повышает вероятность возникновения расстройства аутистического спектра.

В это же время лишний вес матери связан с высоким риском расстройств поведения, личности и настроения. Дети женщин с ожирением подвержены нарушениям сна и проблемам с психическим здоровьем. Также с возрастом они испытывают проблемы с общением со сверстниками.

Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Важно понять, какие механизмы лежат в основе обнаруженных закономерностей. Но уже сейчас, по мнению специалистов, нужно разработать меры, которые будут способствовать здоровому образу жизни и поддержание нормального веса будущих родителей.

Ранее ученые впервые зафиксировали изменения в мозге у беременных женщин.