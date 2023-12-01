Лишний элемент. Стоматолог назвала признаки прорезывания зуба мудрости

Зуб мудрости всегда «с подвохом». Он прорезается нередко незаметно, а иногда с определенными симптомами. Может пойти вбок и нанести вред всему зубному ряду. Кроме того, из-за не самой тщательной гигиены он может быстро разрушаться и причинять боль. О том, как понять, что он начал прорезаться, aif.ru рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Для начала важно осознать, что процесс прорезывания зубов мудрости может быть довольно болезненным из-за ограниченного пространства в челюсти и сложного угла роста. Обычно зубы мудрости, или третьи капюшонные зубы, начинают прорезываться в возрасте 17−25 лет, хотя, конечно, этот процесс очень индивидуальный. Вот некоторые признаки, которые могут указывать на рост зубов мудрости.

Болевые ощущения

Если вы чувствуете дискомфорт и даже боль в области задних зубов, особенно при жевании пищи, это может указывать на рост зубов мудрости.

Отек и воспаление десен

Этот симптом пугает очень многих, но волноваться не стоит. Рост зубов мудрости действительно может вызвать отечность и воспаление.

Боль при открывании рта

Иногда при прорезывании зубов мудрости вы даже не можете открыть рот, это вызывает у вас чувство боли. Это происходит из-за давления, оказываемого новым зубом на соседние ткани.

Боль в соседних зубах

Зубы вокруг зоны, где происходит рост мудрости, также могут болезненно реагировать на прорезывания своих «мудрых соседей». Это вызывает дополнительный дискомфорт — при том, что сами зубы абсолютно здоровы.

Эти четыре фактора могут говорить о том, что у вас прорезываются зубы мудрости.

Как быть?

Что делать в таких случаях: позволить им расти или же сразу попытаться избавиться? Вот несколько рекомендаций для облегчения дискомфорта при росте зубов мудрости.

Обращение к стоматологу

В случае серьезного дискомфорта, конечно же, следует немедленно обратиться к специалисту для оценки ситуации и, при необходимости, назначения соответствующего лечения.

Применение холодного компресса

Если доктор предложил подождать, пока зуб вырастет, а боль не прекращается, то помочь уменьшить отек десен и снять боль может нанесение холодного компресса на болезненную зону.

Использование обезболивающих гелей или препаратов

Средства, рекомендованные врачом, помогут уменьшить болевые ощущения в месте роста зубов мудрости. Но будьте внимательны и применяйте сильнодействующие строго в соответствии с рекомендациями доктора. Не пытайтесь заниматься самолечением и действовать по рецептам друзей и подруг.

Таким образом, рост зубов мудрости — это естественный процесс, который может быть сопряжен с некоторым дискомфортом. Однако внимательное отношение к симптомам и своевременное обращение к стоматологу помогут облегчить этот период и избежать серьезных осложнений.