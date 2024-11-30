Лишние траты. Мясников пояснил, почему не надо сдавать анализ на витамины

В своем Telegram-канале популярный врач Александр Мясников затронул тему необходимости сдачи анализа на витамины. Медик пояснил, что сейчас это крайне модно, а комплексный анализ крови на витамины и минералы, стоимость которого 23 тыс. руб., занял свое место в линейке предложений различных лабораторий и клиник.
«Это развод на немалые деньги, полис ОМС естественно не покрывает. Вот обычный человек поддался и сделал подобный анализ. В итоге что-то там будет занижено, исходя из референсных значений. Но эти рефересные значения могут быть достаточно широки с обширной “серой” зоной», — пояснил врач.
Он отметил, что есть несколько нюансов, которые надо знать, собираясь сдавать такой анализ:
- Колебания уровня в зависимости от времени — уровень того или иного витамина в крови может зависеть от времени суток, а также на него влияют приемы пищи. Немаловажны и иные факторы. «К примеру, уровень витамина С может быть ниже, если анализ проводится вскоре после приема пищи», — подчеркнул врач.
- Наличие запасов в организме — ряд витаминов, включая жирорастворимые, способны сохраняться в организме, но при этом не находить своего отражения в крови.
- Индивидуальные особенности — каждый организм имеет свою потребность в полезных веществах.
- Метод проведения анализа — здесь все результаты зависят от точности оборудования, на котором проводится анализ, и методов его исполнения.
Когда сдавать?
В случае, когда рацион человека полноценный, такой анализ ему попросту не нужен, заявляет медик. «Другое дело, если у человека есть заболевания, ведущие к нарушению всасывания, сопровождающиеся симптоматикой гиповитаминоза. (Например аутоиммунный гастрит, воспалительные заболевания кишечника и так далее, особое внимание пожилым людям, у которых часто развивается дефицит вит В12)», — рассказал Мясников. При этом он подчеркнул, что в такой ситуации все будет оплачено и по ОМС.
Схожая ситуация с минералами «Магний, калий, кальций — в госпитальных условиях это рутинные анализы. Да, иногда приходиться смотреть и медь, и йод, и цинк, но повторюсь — это не частые клинические ситуации», — пишет врач. А вот рутинная сдача таких микроэлементов не требуется.
Мясников заявил, что если очень хочется принимать витамины и минералы, то и на здоровье, сдавать дорогой анализ для этого вовсе не надо. «Я скажу, как отличить нужные методы обследования от не нужных. Если метод не оплачивается по ОМС, то он как правило не нужен», — подытожил врач.