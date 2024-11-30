Лишние траты. Мясников пояснил, почему не надо сдавать анализ на витамины

В случае, когда рацион человека полноценный, такой анализ ему попросту не нужен, заявляет медик. «Другое дело, если у человека есть заболевания, ведущие к нарушению всасывания, сопровождающиеся симптоматикой гиповитаминоза. (Например аутоиммунный гастрит, воспалительные заболевания кишечника и так далее, особое внимание пожилым людям, у которых часто развивается дефицит вит В12)», — рассказал Мясников. При этом он подчеркнул, что в такой ситуации все будет оплачено и по ОМС.