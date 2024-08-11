Лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих российского оружейного завода

До этого в Иркутске 10 августа самолет Airbus A320 компании S7, следовавший по маршруту Уфа — Иркутск, едва не сбил лису на взлетно-посадочной полосе. После окончания пробега экипаж воздушного судна доложил о нахождении на взлетно-посадочной полосе хищницы, которая пробежала возле правого двигателя.