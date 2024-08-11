Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих российского оружейного завода

В Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, хищница проникла на территорию предприятия, пока были открыты ворота. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье.

После кражи сладкого животное поспешило скрыться. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Иркутске 10 августа самолет Airbus A320 компании S7, следовавший по маршруту Уфа — Иркутск, едва не сбил лису на взлетно-посадочной полосе. После окончания пробега экипаж воздушного судна доложил о нахождении на взлетно-посадочной полосе хищницы, которая пробежала возле правого двигателя.