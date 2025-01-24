Лирика и не только. Самые редкие имена новорожденных в России

По данным Реестра ЗАГС, самыми редкими женскими именами в прошлом году стали Айызым, Мария-Стефания, Арина-Богдана, Лирика и Джинан. Мальчиков реже всего называли так: Саидасрор, Рик, Аймен, Эзен, Гизбулла.
С 1 по 24 января этого года самыми необычными именами среди девочек оказались Жамилят, Аймёлек, Дан-Хая, Наргис, Апипат. Сыновей россияне реже всего называли Резванами, Исмагилами, Рофитами, Джебарами, Саид-Магомедами.
Наиболее популярным именем среди девочек в этом году стало София. Так назвали 1 338 малышек. Также в список вошли Ева (1 174 ребенка), Анна (1 075), Варвара (989) и Мария (927). Мальчиков чаще всего называли Михаилами (1 567 детей), Александрами (1 340), Артемами (1 255), Матвеями (1 029), Тимофеями (1 026). Перечень самых популярных имен прошлого года был почти таким же, выяснили ранее аналитики.