Лирика и не только. Самые редкие имена новорожденных в России

Наиболее популярным именем среди девочек в этом году стало София. Так назвали 1 338 малышек. Также в список вошли Ева (1 174 ребенка), Анна (1 075), Варвара (989) и Мария (927). Мальчиков чаще всего называли Михаилами (1 567 детей), Александрами (1 340), Артемами (1 255), Матвеями (1 029), Тимофеями (1 026). Перечень самых популярных имен прошлого года был почти таким же, выяснили ранее аналитики.