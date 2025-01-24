Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лирика и не только. Самые редкие имена новорожденных в России

В прошлом году и начале 2025-го некоторые родители подошли к выбору имен для своих детей креативно. Фантазия этих мам и пап действительно впечатляет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

По данным Реестра ЗАГС, самыми редкими женскими именами в прошлом году стали Айызым, Мария-Стефания, Арина-Богдана, Лирика и Джинан. Мальчиков реже всего называли так: Саидасрор, Рик, Аймен, Эзен, Гизбулла.

С 1 по 24 января этого года самыми необычными именами среди девочек оказались Жамилят, Аймёлек, Дан-Хая, Наргис, Апипат. Сыновей россияне реже всего называли Резванами, Исмагилами, Рофитами, Джебарами, Саид-Магомедами.

Наиболее популярным именем среди девочек в этом году стало София. Так назвали 1 338 малышек. Также в список вошли Ева (1 174 ребенка), Анна (1 075), Варвара (989) и Мария (927). Мальчиков чаще всего называли Михаилами (1 567 детей), Александрами (1 340), Артемами (1 255), Матвеями (1 029), Тимофеями (1 026). Перечень самых популярных имен прошлого года был почти таким же, выяснили ранее аналитики.