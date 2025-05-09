«Мертвые души» на СВО: зачем депутаты записываются в добровольцы

Депутат Государственной думы Александр Бородай напомнил о словах президента, заявляющего, что воины СВО должны стать элитой России. Собеседник ВФокусе Mail считает, что наше общество еще столкнется с ветеранами СВО, которые не участвовали в боевых действиях. Среди них, вероятно, будут местные депутаты, желающие продвижения по карьерной лестнице, волонтеры, военные блогеры, пытающиеся влиться в различные подразделения. Уже сейчас в ряде формирований числятся лица, не принимающие участия в военных действиях.
— Это «мертвые души». Для них главная задача — получить удостоверение ветерана боевых действий и какую-то награду, лучше государственную, то есть подписанную президентом, — объяснил Бородай.
По его мнению, бороться с такими явлениями будет сложно, но отличить воевавшего человека смогут те, кто реально был на передовой.
— Настоящие ветераны редко украшены валом наград. До них те доходят в самую последнюю очередь, — отметил Бородай, добавив, что на самых различных уровнях с этим пытаются бороться.
Ранее парламентарий назвал ВФокусе Mail города Украины, которые России необходимо забрать, чтобы добиться победы в СВО.