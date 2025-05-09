«Мертвые души» на СВО: зачем депутаты записываются в добровольцы

Депутат Государственной думы Александр Бородай напомнил о словах президента, заявляющего, что воины СВО должны стать элитой России. Собеседник ВФокусе Mail считает, что наше общество еще столкнется с ветеранами СВО, которые не участвовали в боевых действиях. Среди них, вероятно, будут местные депутаты, желающие продвижения по карьерной лестнице, волонтеры, военные блогеры, пытающиеся влиться в различные подразделения. Уже сейчас в ряде формирований числятся лица, не принимающие участия в военных действиях.