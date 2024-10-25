Linkin Park выпустили новый сингл

Linkin Park опубликовали ещё один сингл. Эта третья композиция, выпущенная группой после воссоединения. Она называется Over Each Other и входит в трек-лист грядущей пластинки From Zero. Клип к песне сняли в Южной Корее, сообщает Billboard.
Съёмки проходили в течение нескольких ночей после концерта группы в Сеуле. Он состоялся 28 сентября. По своей атмосфере видео постарались сделать похожим на корейские дорамы.
Режиссёром ролика стал Джо Хан. Он сотрудничает с Linkin Park почти 30 лет. Он снял больше 20 клипов для группы. В их числе видео к песням Numb и What I"ve Done.