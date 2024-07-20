Лихорадка, рвота, диарея: иммунолог Болибок назвал симптомы листериоза

По словам специалиста, недуг обладает обширной симптоматикой. К примеру, он может включать гастроэнтерит или пищевое отравление, тошноту и рвоту, диарею и даже лихорадку, сопровождающуюся воспалением лимфатических узлов. Но порой инфекция может протекать и бессимптомно, поскольку вызывающие его бактерии — листерии — могут находиться в организме довольно долго.