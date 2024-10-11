«Лихорадка ленивца» способна передаваться половым путем. Что это такое

Вирус циркулирует в Латинской Америке и Карибском бассейне несколько десятилетий, в этом году в Бразилии был зафиксирован всплеск заболеваемости — 7284 случая (в 2023 году заболели 832 человека). Кроме того, в Бразилии недавно сообщили о первых случаях смертельного исхода от лихорадки Оропуш. Умерли две девушки, они обе были моложе 30 лет и проживали в разных районах штата Баия.