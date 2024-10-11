«Лихорадка ленивца» способна передаваться половым путем. Что это такое

Лихорадка Оропуш (также известная как «лихорадка ленивца») может передаваться половым путем, пишет The Sun со ссылкой на исследование итальянских ученых, результаты которого опубликовали в Emerging Infectious Diseases. В числе авторов научной публикации — Кончетта Кастилетти, глава отдела вирусологии и новых патогенов департамента инфекционных тропических болезней и микробиологии в госпитале IRCCS Sacro Cuore Don Calabria.
Подобные опасения у экспертов возникли после того, как вызывающий болезнь вирус нашли в сперме 42-летнего мужчины из Италии, который ездил на Кубу в июле 2024 года. Он почувствовал себя плохо за день до возвращения в Европу.
Способный к репликации вирус обнаружили в его сперме через 16 дней после появления первых симптомов заболевания. При этом пациент выздоровел за десять дней — у него прошли все симптомы заболевания. Вирус можно было обнаружить в сперме и на 58-й день после первых симптомов заражения.
Ранее считалось, что вирус не может передаваться от человека к человеку. Обычно он циркулирует среди приматов, в том числе и трехпалых ленивцев (отсюда его «прозвище»), а люди заболевают через укусы комаров и мошек.
Итальянские ученые рекомендовали использовать барьерные средства защиты при половых контактах, если наличие лихорадки Оропуш подтверждено или только подозревается.
Вирус циркулирует в Латинской Америке и Карибском бассейне несколько десятилетий, в этом году в Бразилии был зафиксирован всплеск заболеваемости — 7284 случая (в 2023 году заболели 832 человека). Кроме того, в Бразилии недавно сообщили о первых случаях смертельного исхода от лихорадки Оропуш. Умерли две девушки, они обе были моложе 30 лет и проживали в разных районах штата Баия.
Этим летом вирус впервые зафиксировали в Европе — в июне и июле выявили 19 случаев среди туристов, вернувшихся с Кубы и из Бразилии. Заболели жители Испании, Германии и Италии.
Прогнозы на выздоровление обычно благоприятные, «лихорадка ленивца» редко приводит к летальному исходу. По симптомам она напоминает вирус Зика: температура внезапно повышается, мышечные боли, чувствительность к свету, боль в глазах, рвота и сыпь. В 4% случаев зафиксировано поражение нервной системы — воспаление появляется вокруг спинного и головного мозга или внутри мозга. Но большинство заболевших все же выздоравливают за несколько дней или в течение месяца.
Недавно в Бразилии зарегистрировали несколько случаев, когда лихорадка Оропуш могла передаться от матери к плоду. По предварительным данным, инфекция связана с неблагоприятным исходом беременности — потерей ребенка и микроцефалией новорожденных, при которой размер головы серьезно меньше средних значений. Но неблагоприятное влияние лихорадки Оропуш на беременность еще не подтвердили из-за того, что данных пока не так много.