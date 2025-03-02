Лихорадка денге бушует на Бали

Всего с начала января в Индонезии зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и др. Умерли 28 человек. Сейчас, в сезон дождей, по данным местных властей, ситуация ухудшается. Дома обрабатывают специальными средствами от комаров, переносящих инфекцию.
Как рассказали SHOT туристы, болезнь переносится крайне тяжело. Сначала воспаляется укус. Потом у некоторых распухают и отнимаются ноги. Появляются жуткие боли в животе. Кто-то жалуется на галлюцинации, у других желтеет кожа. Всё это сопровождается сильной жаждой.
«В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвёртый день стало лучше и меня выписали», — поделилась одна из переболевших россиянок.
Фиксируются случаи заражения целых семей. Самки комаров Aedes заражают одного человека. А потом его кусает другой комар, и тоже становится инфицированным. Переболеть денге можно несколько раз, так как существует четыре штамма.
Местные уже пытаются нажиться на панике среди российских туристов. Одну из девушек хотел развести неизвестный на покупку капельницы от деньге. Она чуть не отвалила ему кучу денег, чтобы вколоть себе странную капельницу, но одумалась в последний момент.