Лихорадка денге бушует на Бали

Всего с начала января в Индонезии зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и др. Умерли 28 человек. Сейчас, в сезон дождей, по данным местных властей, ситуация ухудшается. Дома обрабатывают специальными средствами от комаров, переносящих инфекцию.