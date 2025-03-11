Лихачева не знает причину, по которой ее уволили из ГМИИ им. Пушкина

«Я хотела сказать, что мне неинтересна эта тема, извините. Я уже живу будущим и не могу комментировать это. Я не знаю причин своего увольнения. Мне их никто не объяснял», — заявила Лихачева.
Лихачева возглавила ГМИИ им. Пушкина в 2023 году, сменив на этом посту Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года.
Вместо Лихачевой на пост генерального директора музея была назначена Ольга Галактионова, с 2021 года возглавлявшая Музейно-выставочный центр «РОСИЗО».
Перед своим уходом с поста Лихачева также записала прощальное видеообращение, в котором она попросила россиян чаще ходить в музеи.