Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудил в Вене с главой МАГАТЭ вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
«В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Росатомом и агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия Росатома в тематических инициативах и программах МАГАТЭ», — говорится в сообщении.
3 декабря Лихачев принял участие в первом международном симпозиуме по искусственному интеллекту, который проходит