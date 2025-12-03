Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС

«В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Росатомом и агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия Росатома в тематических инициативах и программах МАГАТЭ», — говорится в сообщении.