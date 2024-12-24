Life.ru узнал, сколько российских детишек верят в Деда Мороза

Выяснилось, что 90% россиян заказывают для своих детей Деда Мороза перед Новым годом, а у 12% респондентов роль сказочного волшебника выполняют родственники или друзья семьи.
40% родителей считают, что услуги аниматора должны стоить не более 3000 рублей, 25% согласны заплатить до 7000 рублей, а всего 8% могут выложить от 20000.
Также выяснилось, что 45% детей не особенно верят в Деда Мороза, но неизменно его ждут, как новогоднюю традицию. 28% ребят верят в новогоднего волшебника, а 27% — нет, так как подарки им вручают сами родители.
Кстати, желания Деду Морозу загадывают и взрослые россияне. Так, для большинства из них главной мечтой в Новом году является победа в спецоперации: о ней 37% жителей РФ попросили бы дедушку в письме. 12% граждан попросили бы здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний, а 7% — стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки.