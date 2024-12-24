Life.ru узнал, сколько российских детишек верят в Деда Мороза

Кстати, желания Деду Морозу загадывают и взрослые россияне. Так, для большинства из них главной мечтой в Новом году является победа в спецоперации: о ней 37% жителей РФ попросили бы дедушку в письме. 12% граждан попросили бы здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний, а 7% — стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки.